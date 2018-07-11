11.07.2018, 13:30

Новые цитаты из резонансного интервью эстонского полковника: как сон о войне с русскими положил начало созданию ополчения Кайтселийт

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rus.delfi.ee
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Võidupüha paraadi proov
Võidupüha paraadi proovFoto: Oliver Tsupsman

Интервью полковника эстонских Сил обороны Рихо Юхтеги изданию Politico стало сегодня своеобразной информационной "бомбой" из-за приведенных в нем рассуждений военнослужащего о перспективах вооруженного конфликта между Эстонией и Россией. Представляем вашему вниманию новую порцию цитат из данного материала.

Полковник Юхтеги вспоминает, как, будучи на воинской службе в советской армии, попал в конце 1980-х годов в отдаленную деревушку на афганско-узбекской границе. По его словам, даже там люди слышали о том, что в Эстонии проходят демонстрации и акции за восстановление независимости, и этот факт его весьма поразил.

"Когда я вернулся оттуда, то мне приснился этот сон. Была битва, рядом с моим родным городом. Мы против русских. И мы, конечно, были плохо организованы. Траншеи, выкопанные между холмов под Эльва. Все мои друзья были там. Русские наступали с юга, со стороны Валга. Большинство наших погибло. Я чувствовал запах крови и пороха так четко. Я поднял "Калашников" убитого русского солдата и стал стрелять по ним... Мы прятались в лесу, на нас охотились. Потом я остался один, я бежал куда в сторону моря". Далее Рихо Юхтеги рассказывает, что в своем сне он увидел в море белый корабль, который всегда считался у эстонцев символом надежды и спасения. И он уже был готов ступить на борт, но остановился, несмотря на то, что с берега доноислся лай преследовавших его собак и русские голоса. "Мой дом здесь. Я должен остаться. Что бы ни случилось. Это моя родина", - когда герой статьи проснулся, он еще долго оставался под сильным впечатлением. Автору материала в издании Politico Молли МакКью полковник признался: этот сон о сражении с русскими стал переломным моментом для него. Он понял, что нужно что-то делать для свободы своей страны. Вскоре после этого сна Рихо Юхтеги вместе с друзьями приступил к созданию первых нерегулярных соединений народного ополчения Кайтселийт.

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Справка Delfi:

Рихо Юхтеги (род.в 1964 г), эстонский кадровый военнослужащий, с 2012 года возглавляет службу специальных операций Сил обороны ЭР. Служил также на посту начальника отдела информации Главного штаба, командующего батальоном разведки, являлся командующим эстонского контингента в Афганистане. С 1 августа по конец 2011 года Рихо Юхтеги был военным атташе в Грузии.

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Новые цитаты из резонансного интервью эстонского полковника: как сон о войне с русскими положил начало созданию ополчения Кайтселийт

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Интервью полковника эстонских Сил обороны Рихо Юхтеги изданию Politico стало сегодня своеобразной информационной "бомбой" из-за приведенных в нем рассуждений военнослужащего о перспективах вооруженного конфликта между Эстонией и Россией. Представляем вашему вниманию новую порцию цитат из данного материала.
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