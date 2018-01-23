23.01.2018, 16:38

Новую улицу в Таллинне предложено назвать в честь старого хутора

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rus.delfi.ee
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Новую улицу в Таллинне предложено назвать в честь старого хутора
Foto on illustreerivFoto: Delfi/Eesti ajalehed

Комиссия по топонимике предложила Таллинской городской управе назвать до сих пор безымянный отросток улицы в Хааберсти, ведущей на восток и северо-восток от Палдиского шоссе к группе из 8 земельных участков, так, как назывался располагавшийся ранее на этих землях хутор — улицей Михкли.

Районная управа согласовала такое название, со стороны землевладельцев тоже не поступило ни протестов ни других предложений, сообщает Раэпресс.

Завтра название улицы будет вынесено на утверждение городской управы.

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