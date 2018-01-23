Новую улицу в Таллинне предложено назвать в честь старого хутора

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Комиссия по топонимике предложила Таллинской городской управе назвать до сих пор безымянный отросток улицы в Хааберсти, ведущей на восток и северо-восток от Палдиского шоссе к группе из 8 земельных участков, так, как назывался располагавшийся ранее на этих землях хутор — улицей Михкли.