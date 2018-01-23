Новую улицу в Таллинне предложено назвать в честь старого хутора

Комиссия по топонимике предложила Таллинской городской управе назвать до сих пор безымянный отросток улицы в Хааберсти, ведущей на восток и северо-восток от Палдиского шоссе к группе из 8 земельных участков, так, как назывался располагавшийся ранее на этих землях хутор — улицей Михкли.
Районная управа согласовала такое название, со стороны землевладельцев тоже не поступило ни протестов ни других предложений, сообщает Раэпресс.
Завтра название улицы будет вынесено на утверждение городской управы.
Зарегистрированные (0) Анонимные (6)