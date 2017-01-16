От нового вида может быть и польза: шакалы прогоняют енотовидных собак, пишет Eesti Päevaleht.

Когда в 2013 году впервые эстонские охотники взяли шакала на мушку, этот факт вызвал оживление и полемику: как животное занесло в наши края? Теперь ясно: шакал — это не чужеземный вид, привезенный в Эстонию, а новый, распространившийся естественным путем.

Советник Министерства окружающей среды по охоте Тыну Тракс подтвердил: шакал — эстонский вид, и его рассматривают тут на основании тех же правил, что и других диких зверей. ”В своем развитии он пришел в Эстонию естественным путем. Мы не квалифицируем, был ли его приход сюда проблемным или приветствовался. Он — свое животное, свой вид, и никакой разницы не делается”, — объяснил он.

Шакал — небольшой дикий зверь, и для него действуют те же правила, что и, например, для лис. Также и не ограничивается их популяция: они не особо распространены как вид.

”Разумеется, шакала стоит рассматривать как часть эстонской природы. Новые виды — насекомые, птицы — постоянно появляются, но чтобы к нам прибыло млекопитающее более крупных размеров — редкость. Очевидно, они пришли сюда самостоятельно: по рекам и побережью”, — поведал ведущий специалист агентства окружающей среды Пеэп Мяннил. Из Украины — в Белоруссию, оттуда — в Латвию, далее — в Эстонию. Мяннил полагает, что в Эстонии — с десяток семейств, состоящих в среднем из пяти особей. Кроме того, есть и особи-одиночки, есть пары. Таким образом, в Эстонии — более пятидесяти голов.

”Их конечную популяцию трудно предсказать, ведь таких хороших мест для жизни, как западное побережье, не особо много. При увеличении численности они должны распространяться на худшие места обитания, где смертность — заметно выше, ведь там — волки, более эффективная охота и негде скрыться”, — добавил Мяннил.

В качестве нового вида шакал может оказать на природу Эстонии позитивное воздействие: он конкурирует с енотовидными собаками — чужеродным видом. ”В местах, где распространен шакал, местные заметили уменьшение численности енотовидной собаки или ее исчезновение. И если он вытеснит чужеродный вид — это, скорее, позитивно. Енотовидная собака — чужеродный вид, его считают инвазивным, и он может плохо повлиять на наших птиц и земноводных, которые гнездятся на поверхности земли”, — объяснил специалист.

Шакалов отстреливают на тех же основаниях, что и других мелких диких зверей. Их можно отстреливать с ноября по конец февраля. Прошлым летом были выданы специальные разрешения на дополнительный отстрел, так как шакалы повадились нападать на овец в Ляэне-Вирумаа, и фермеры несли ущерб.