Новости культуры на портале kultuur.info теперь можно читать и на русском языке

В марте портал kultuur.info начал развивать свою страничку на русском языке. На сайте работает календарь событий, в котором вы можете найти мероприятие по своему вкусу на любой день недели или выходные, сказано в пресс-релизе.

Новости культуры публиковались на этом портале на русском языке и в прежние годы, потом возникла временная пауза, и сейчас у портала снова появилась такая возможность.

”Мы планируем расширять сетку календаря событий, постепенно внедрять современные медийные форматы. На портале работает блог, в котором каждый желающий может оставить свою рецензию на то или иное мероприятие, которое довелось посетить. Это отличная возможность рассказать друзьям и знакомым о том, что где-то идет интересная постановка или открывается выставка, ведь в социальных сетях у каждого уже множится столько разных уведомлений, что в инфопространстве становится все сложнее ориентироваться. Здесь же все расположено компактно и удобно, а главное, афишу составляют для вас специально обученные этому люди”, — пояснила руководитель проекта Валерия Михайлова

Портал Kultuur.info/ru приглашает организаторов мероприятий, разные учреждения и творческие объединения зарегистрироваться на своей странице, на которой содержится самая объемная в Эстонии база данных событий в области культуры. Свои новости можно вносить в календарь бесплатно.