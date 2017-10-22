Новомодное формирующее оценивание раздражает всех: учителей, родителей, директоров

Ученый-педагог Майе Туулик пишет в ”Учительской газете”, что в Эстонии целых 10 лет угробили на то, чтобы заставить учителей отказаться от привычных отметок в пользу т.н. формирующего оценивания. Теперь же пришло понимание того, что написание педагогами пространных трафаретных комментариев ничуть не помогает родителям оценить успеваемость детей, а руководителям школ сравнить уровень их знаний.

Туулик недоумевает, как можно было потратить столько времени и средств на пропаганду формирующего оценивания в виде проведения различных тренингов, если в итоге недовольны все: учителям приходится до ночи писать пространные поэмы вместо выставления всем понятных отметок, а родители не понимают, чему же научились их дети.

”Идет пятая неделя учебы, а у ребенка в э-школе только шесть формирующих оценок! Совру, если скажу, что пойму, когда у него появятся проблемы в школе, — цитирует Майе Туулик недовольного родителя. — Обратная связь нулевая! Когда дети постарше ходили в школу, они получали в среднем по шесть отметок в неделю, то есть обратная связь была постоянной. Пробелов в знаниях не возникало, поскольку реакция на каждую тройку была мгновенной. Не понимаю, на основании чего выводится оценка за триместр, если по многим предметам вообще нет ни одного комментария. Постоянная связь отсутствует, потому что написание ”поэм” отнимает кучу времени”.

”Да переобучающие педагогов специалисты и сами не понимают, что такое формирующее оценивание, — уверена посетившая соответствующий тренинг учительница. — Содержание курсов обычно таково: разделитесь на группы, составьте пару заданий и дайте им формирующую оценку. Лектор ничего не объясняет — очевидно, у него самого нет знаний. Так каждый учитель сам на свой лад что-то дальше и делает”.

Всеобщее недовольство формирующим оцениванием автор статьи подкрепляет мнением своей коллеги Мари Малл Фельдшмидт, призывающей отказаться от малоэффективного нововведения, а также подробным теоретическим анализом Ааро Тоомела, сильно сомневающегося в целесообразности отмены отметок. Прямым выводом проведенного исследования стала констатация факта, что учителя не справляются с подробным расписыванием всех этапов развития своих подопечных: у них нет опыта письменного оценивания, отсутствуют средства оценивания, а их выработка вообще не является задачей педагогов.

Майе Туулик задает читателям риторический вопрос — помнит ли сейчас хоть кто-нибудь о взлете и падении некогда популярных таксономий (Блум, 1956)? Над их разработкой специалисты из огромного количества институтов и исследовательских учреждений трудились десятки лет. В результате из-за непомерных трат усилий и времени от таксономий пришлось-таки отказаться.

Сама Туулик в бытность свою защитила две диссертации на тему оценивания знаний. Доктором философских наук она стала после защиты работы под названием ”Справедливое оценивание”, а степень доктора педагогических наук принесла ей диссертация на тему ”Оценивание как социальное и воспитательное явление”. Будучи специалистом высшего уровня в области оценивания, она уверена в несостоятельности утверждения, будто оценка ни о чем не говорит.

”Оценка дает обратную связь как ученикам и родителям, так и самим учителям. Поначалу дети и вправду могут учиться ради отметок, но в долгосрочной перспективе в какой-то момент именно благодаря оценкам в их развитии происходит сдвиг, — уверена Туулик. — Стимулирующее (формирующее) оценивание заставляет учитывать особенности ребенка, зачетное же оценивание (в виде отметок) — объективность знаний. Если за последние 10 лет формирующее оценивание не заработало, то давайте доверимся учителям и не будем требовать от них невозможного. Практика — критерий истинности”.