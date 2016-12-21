Таллиннская городская управа решила назначить старейшиной района Нымме Тийю-Лийс Юргенсон, сообщает Раэпресс.

Тийа-Лийс Юргенсон окончила Институт права и работала заведующей отделом в Таллиннском транспортном департаменте и Таллиннском департаменте предпринимательства, была заместителем старейшины Ласнамяэ и заместителем заведующего Таллиннским департаментом городского планирования.

С 1 июля 2013 года Юргенсон занимала должность директора городского учреждения Tallinna turud ("Таллиннские рынки"). От этой должности она освобождена в связи с новым назначением.

На ее прежнее место по решению управы назначена работавшая ранее заместителем у Юрегнсон Керсти Оттесон.