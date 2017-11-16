Новоиспеченный вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова — о конопле, смерти сестры, иве в Хааберсти и целях зеленых

Недавно ставшая вице мэром председатель Партии зеленых Зюлейха ”Зузу” Измайлова рассказала в интервью Eesti Päevaleht о сотрудничестве с центристами и первым опытом на новой должности, а также о смерти младшей сестры, конопле, Азербайджане и целях на будущее.

Кто-то цинично пошутил, что теперь лишь вопрос времени, когда ты пойдешь под суд. Учитывая историю горуправы, в этой шутке есть доля правды. Ты бы пошла в вице-мэры, если бы мэром был до сих пор Эдгар Сависаар?

Думаю, что если бы мэром был он, то нам бы не сделали такое предложение.

[…] У меня всегда есть возможность уйти с этой должности. Как у меня из горуправы, так и у зеленых из коалиции с Центристской партией.

Где же проходит граница?

Это спрашивают довольно часто. Я отвечаю, что если какие-либо решения будут приняты вне зависимости от пожеланий зеленых, серьезно противоречить экологической этике или напрямую угрожать окружающей среде, то нет никакого смысла в нашей коалиции.

Не боишься, что если чиновники уж примут решение, то и дерево спилят, и у моря асфальт положат? Сопроводят это какими-нибудь прагматическими словами и сделают. Как показала жизнь, идеалы отходят на второй план под давлением прагматиков и капитала.

Такая возможность есть всегда, но я чувствую и вижу, что осведомленность в обществе значительно увеличилась. Люди все внимательнее отслеживают, какие решение принимают представители власти. Сегодня гражданам даны такие инструменты — социальные сети, свобода слова — что люди могут довольно активно реагировать на темы, которые им небезразличны.

На пути строительства развязки в Хааберсти стояла одна несчастная ива. Там и протестовали, и СМИ писали, и камеры снимали, а дерево спилили. Ты не думаешь, что подобный ”каток” пройдется по всем протестам зеленых, если они не будут соответствовать планам находящейся у власти партии?

Этот конкретный случай интересен, так как это была не особо организованная акция, хотя со стороны она могла такой показаться. Мне даже звонили: ”Слушай, забери оттуда своих людей. Знаем же, что ты им платишь”. Когда я ответила, что это не так, естественно, мне не поверили. А там была от и до чисто гражданская инициатива.

Что случилось, то случилось. Думаю, что это событие многим придало смелости выражать и отстаивать свои интересы.

Тебе не кажется, что на выборах вы получили маловато голосов? Думаю, что зеленым достается больше так называемых протестных голосов.

Конечно, получили мало. Согласна. Но в то же время в четыре раза больше, чем на прошлых выборах.

Чего не хватило?

Могу долго об этом говорить, но очень большую роль сыграло запугивание — что голос будет потрачен впустую, если проголосуешь за зеленых. Будто поддерживать нас — словно выбросить свой голос.

[…] Это были для меня первые выборы, и я очень многому научилась. Увидела, в чем наши недостатки, и как в следующий раз избежать ошибок. Кроме того, скажу честно, наши финансовые возможности и близко не стояли с тем, что было у других партий — лишь порядка 4000-5000 евро.

Но темы, вызывающие хотя бы чуть более широкий резонанс, тут же кто-то присваивает себе. Зеленые против Rail Baltic, но за эту тему уже ухватилась EKRE. Боюсь, что и в горуправе будет также: Центристская партия заберет у вас темы.

Я не устаю повторять: на самом деле не имеет значения, кто будет воплощать в жизнь ”зеленый” взгляд на мир. Я действительно была бы очень рада, если вместо активизма смогла бы заниматься строительством парника дома и просто проводить время с семьей, как того и хотелось бы. Но в Эстонии нет никого другого, кто постоянно и неизменно занимался бы ”зелеными” темами. […]

Все же стоит посмотреть, что происходит в Европе. Например — в Берлине, где зеленые дают советы о том, как сделать город более удобным для людей. Почему бы и в Таллинне не наладить подобное сотрудничество?

СМИ раньше относились к зеленным скорее положительно. Теперь замечаю больше негатива.

[…] Это совершенно естественный ход дел. Пока мы были маленькой букашкой, и напрямую никому не наступали на пятки, то не было и особой причины говорить о нас и критиковать.

Züleyxa Izmailova Foto: Hendrik Osula

Давай напрямую: поддерживаешь ли ты легализацию конопли?

Я, безусловно, не пропагандирую это. Тем не менее, я хотела бы, чтобы медицинская конопля была более доступна для людей.

Знаю, что ты имеешь в виду. Твоя младшая сестра три с половиной года назад умерла от рака. Незадолго до смерти единственным облегчающим боль средством была конопля. А для того, чтобы ее достать, приходиться идти на преступление. Я и сам был в подобной ситуации.

Именно, поэтому эта тема для меня так важна. Знаю, что у многих близкие находятся в подобной вынужденной ситуации, и им приходится сталкиваться, честно говоря, с полным бредом. Крайне несправедливо ставить людей, которым и так очень сложно, в такое положение, что никак не можешь помочь своему близкому человеку.

Можешь, но это преступление.

Многие на это не готовы. Возможно, кто-то боится проблем с законом. Когда у тебя в жизни такой сложный момент, то это неправильно, что приходится беспокоиться из-за таких вещей.

Моя сестра была в Нидерландах, когда ей поставили этот ужасный диагноз. Там она прошла несколько последовательных курсов лечения, пока ей не сообщили, что больше не могут помочь. Она решила, что вернется в Эстонию — если умирать, то дома. Здесь она пошла к врачу, ей дали надежду…

Это было для меня очень болезненное время. Я думала о том, как бы все пошло, если бы мы остались в Нидерландах. Что еще хуже: приносишь ей коноплю, а на самом деле и не знаешь, что там внутри может быть.

А что насчет того, чтобы просто так ”пыхать”?

В принципе, считаю, что люди должны сами осознавать, что они делают со своим телом. Если хотят курить коноплю, то у них могла бы быть легальная возможность для этого.

Думаю, что это тема, которой надо заниматься, чтобы повысить осведомленность. Нужно признать, у нас [в Эстонии] много людей, которые употребляют коноплю, но не хотят об этом открыто говорить.

Züleyxa Izmailova Foto: Hendrik Osula

В твоем свидетельстве о рождении местом рождения указан Баку, хотя ты родилась в Таллинне.

В свое время его почему-то так оформили. Первые пять лет своей жизни я прожила в Азербайджане. […]

Твой отец, насколько я знаю, встретился с твоей матерью, когда служил во флоте СССР в Эстонии. Он умер, когда тебе было пять. Извини, но он умер…?

В начале 1990-х годов в Азербайджане было практически военное положение. В Баку на улицах были танки.

Хочешь сказать, что он умер во время военных действий?

Я не очень хорошо знаю подробности. […] Фактом остается то, что моя мама осталась одна с двумя маленькими детьми и вернулась в Эстонию.

У тебя у самой двое маленьких детей.

Да, семилетний сын и четырехлентяя дочь.

Вы с мужем договорились, что теперь, когда тебе придется привыкать к должности вице-мэра, ему придется смириться с тем, что он будет проводить больше времени дома?

Не знаю, правильное ли сказать ”договорились”. Мой муж — тот, кто вдохновляет меня заниматься делами. Благодаря ему я и попала к зеленым. Он очень сильно верит в меня. […]

Поговорим о рабочих вопросах. В горуправе твоя тема — обращение с отходами. В различных городах мира это зачастую является самой коррумпированной сферой.

Я знаю. Коррупция уж точно не моя тема. В отличие от защиты окружающей среды и обращения с отходами в целом. Хотя бы то, как вообще создавать меньше мусора. Знаю, что у города есть своя стратегия по обращению с отходами, которая включает в себя в том числе пункт по уменьшению количества отходов.

Кстати, одна фирма по обращению с отходами уже связалась со мной. Позвала меня на обед. Сначала я решила, почему бы и нет. А потом подумала: стоп-стоп, что за дела? […] То, что какое-то предприятие пытается позвать тебя на приватный обед, все же неправильно. Но к счастью, у нас в [Таллиннском] департаменте окружающей среды эти вещи под контролем. У нас есть люди, которые каждый день борются с этим.

Возьмем срок до выборов в Рийгикогу, около полутора лет. Что бы ты хотела видеть своим наибольшим достижением за это время работы в городской управе?

Например, чтобы в детских садах и школах Таллинна предлагали экологические продукты питания. Признаю, что это довольно амбициозная цель. Но для меня очень важно, чтобы дети получали в детсаду и школе полезную еду. Если удастся это сделать, то я буду счастлива.