Новогодний праздник ”Вперед на все сто, Эстония!” собрал на городских площадях десятки тысяч людей

Новогодний праздник ”Вперед на все сто, Эстония!” состоялся во всех уездных центрах Эстонии и в Нарве. По оценкам организаторов праздника, в Хаапсалу приняло участие 400 человек, в Йыгева — 500, в Йыхви — 2000, в Курессааре — 4500, в Кярдла — 1000, в Нарве — 3000, в Пайде — 3000, в Пылва — 2000, в Пярну — 8000, в Раквере — 8000, в Рапла — 1000, в Таллинне — 20 000, в Тарту — 12 000, в Валга — 350, в Вильянди — 500 и в Выру — 1000.

По словам Маарьи-Лийзы Соэ, праздник был тепло принят участниками. ”Мы благодарны всем городам и людям, которые приняли участие в организации всеобщего новогоднего праздника. Праздник прошел в дружественной обстановке, и надеюсь, послужит вдохновением и для организации следующих новогодних праздников”, — сказала Маарья-Лийза Соэ.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Эстонской освободительной войны. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.