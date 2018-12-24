Новогодний фейерверк по случаю окончания юбилейного года обойдется в 14 000 евро

Огненное шоу организовывает компания Pyrocom OÜ, которая девять лет создавала световые эффекты для фестиваля "Свет шагает", передает ERR.

Юбилейный для Эстонии год завершится в Таллинне 31 декабря бесплатным концертом на площади Вабадузе и фейерверком. Поздравительные речи начнутся с 21:30. Выступят 2 Quick Start, Shanon, Удо Сепп и Майан, Генка и Паул Оя, Disco Tallinn. Затем прозвучит новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд и совместное исполнение гимна.