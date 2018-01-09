Новогодние обещания приводят к росту числа спортивных травм

Часто с наступлением нового года люди дают себе обещания, что начнут активнее заниматься спортом. Но слишком резкое и интенсивное начало занятиями любительским спортом может стать причиной травм, восстановление после которых требует времени, сообщает If Kindlustus.
Каждый год в первые месяцы начало более активных занятий спортом отображается и в статистике ущербов If Kindlustus. Количество несчастных случаев, связанных со спортом, растет в январе, распространенными спортивными травмами являются растяжения и разрывы мышц и связок.
По словам специалиста If Kindlustus Кадри Пуна, после Нового года мы замечаем в спортивных залах и на тропах здоровья больше активности, т.к. люди начинают заниматься каким-либо новым увлечением.
"Активное движение, конечно, очень приветствуется. Тем не менее, напоминаем, что слишком резкое начало занятием спортом и в запале неверно выбранные нагрузки не являются хорошим решением. Это показывает и наша статистика. Особенно когда человек долго не вел активного образа жизни, привести себя быстро к лету в форму может, к сожалению, потребовать высокой цены. Дайте своему телу время привыкнуть в новому спортивному увлечению и пересмотрите свою повседневную деятельность, чтобы сделать увеличить физическую активность”, — сказала Кадри Пуна.
Советы, как начать заниматься любительским спортом безопасно:
- Начинайте тренироваться умеренно и постепенно. Дайте телу время привыкнуть, чтобы возникла привычка регулярных тренировок.
- Начинайте с посильной нагрузки. Убедитесь, что выполняете упражнения правильно.
- Перед более интенсивной тренировкой делайте достаточно упражнений для разминки и по окончании тренировки- упражнения для растяжки, чтобы мышцы успели восстановиться.
- Занимаясь спортом на улице, будьте внимательны, потому что зимой происходит много несчастных случаев при падении на скользких дорогах.
- Для избежания травм, выбирайте правильную обувь и одежду, особенно занимаясь спортом на улице и в холодную погоду.
- Дайте организму время восстановиться от тренировки. Помните, что залогом хорошего здоровья являются физическая активность, сбалансированное питание и достаточный отдых.
- Убедитесь, что в своем договоре страхования несчастного случая Вы указали, что занимаетесь спортом и что Ваше страхование покрывает расходы, связанные со спортивными травмами.