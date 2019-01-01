Новогоднее приветствие президента ЭР Керсти Кальюлайд. "Наш новый год наступает в спорах, потому что впереди выборы"

Радостно сознавать, что Эстония сегодня живет более зажиточно, чем когда-либо. Объективно говоря, наши дела идут все лучше. Но озабоченность вызывает то, что некоторые матери-одиночки, которые воспитывают ребенка с особыми потребностями, не чувствуют этого. Пожилой человек, находящийся на закате своей жизни в доме престарелых или дома, в одиночестве, не чувствует этого. Человек, который многие годы подвергался насилию или испытал его однажды, не чувствует этого.

Чувствуют ли себя незащищенные люди вовлеченными? Или они ощущают себя брошенными, в то время как Эстония действительно становится более зажиточной, чем когда-либо прежде? Такой вопрос уместно задать и в этот праздничный вечер.

Потому что все они — наши люди. Те, кто доволен ходом дел, и те, кто чувствует, что успех Эстонии их не затронул. Те, кто считает, что именно такую Эстонию мы хотели, и те, по мнению которых, нам еще предстоит пройти тот или иной путь. Те, кто при опросах общественного мнения выражают позицию большинства, и те, чье мнение разделяют немногие, но зато более громогласно. Те, кто говорит дома на эстонском языке и те, кто хоть и разговаривают на другом языке, но нашли место для Эстонии в своем сердце. Все они нужны Эстонии, все эти ”они” на самом деле — ”мы”. Мы должны помнить это и если понадобится, напоминать об этом друг другу.

Когда мы с надеждой будем вступать в новый год, все ли они будут с нами? Может, кто-то рядом с нами в большой грусти? Что мы можем сделать лучше? Более того, можем ли мы сами отказаться от чего-то ради того, чтобы кто-то из тех, кто грустен, почувствовал себя хоть немного веселее? Наверное, мы все учимся; так и в будущем году — мы будем учиться тому, как лучше пользоваться богатством общества там, где это необходимо.

Дорогие соотечественники!

100 лет назад, когда завершилась Первая мировая война и началась Освободительная война, Эстонию не ждали с распростертыми объятиями в семье независимых государств. Были и те, кто поддерживал нашу независимость, но той системы безопасности, к которой мы привыкли сегодня, не было. Ее мы видим сегодня из месяца в месяц, на саммитах НАТО и ЕС. То, что является естественным, легко становится незаметным. Но всегда имеет смысл в конце года проверять, не нарушена ли эта система. Не совершает ли кто-нибудь, включая и нас самих, шагов по ее разрушению?

Наш новый год наступает в спорах, потому что впереди выборы. Это хорошо. Споры являются предпосылкой развития общества. Думать интересно. Замечательно слушать представленное на хорошем родном языке и хорошо аргументированный искусство диспута.

Мы как раз и хотели такую Эстонию, в которой были бы благополицые и время вдуматься, смелость и желание говорить, забота и любовь, споры и решения. Уверенность в своих поступках и достаточно веры, чтобы по мере сил всегда помогут попавшим в беду.

Каждый человек в Эстонии вносит свой вклад во все то, чего мы достигли. Абсолютно каждый, проживая свою обычную жизнь, образно говоря, приносит в наш муравейник свои иголки. У каждого своя роль, свои права и ответственность, а также возможности. Пусть у нас будет такая Эстония и в 2019 году!

С новым годом, Пярну! С новым годом, Эстония!