Новогоднее обращение Ратаса по ПБК смотрели 27% русскоязычных зрителей Эстонии

В канун Нового года, 31 декабря, Первый Балтийский канал (ПБК) снова стал самым популярным телеканалом среди русскоязычной аудитории Эстонии, свидетельствуют данные агентства медиаисследований Kantar Emor.

В последний день года ПБК был самым востребованным каналом среди русскоязычной аудитории Эстонии: рейтинг телеканала составил 4,9%, доля телесмотрения — 19%.

Всего 31 декабря Первый Балтийский канал посмотрели 302 тысячи человек (суммарная аудитория за день, 4+).

В Новый год праздничное обращение премьер-министра Эстонской Республики Юри Ратаса и эстонский гимн увидели и услышали 27% русскоязычных зрителей Эстонии. Доля телесмотрения программы среди всех телезрителей страны в возрасте от 4 лет составила 8,4%.

Среднее время телепросмотра ПБК 31 декабря составило 2 часа (русскоязычная аудитория, по всей Эстонии). Русскоязычные таллиннцы смотрели ПБК еще дольше — 2 часа 23 минуты.

Следует отметить, что высокий интерес зрителей представленные медиахолдингом BMA каналы получили и в Латвии. В последний день 2017 года ПБК стал лидером по доле телесмотрения в Латвии со средним рейтингом 2,6% и долей смотрения 12,4%.

Валерий Веверис, директор программного отдела медиахолдинга Baltijas Mediju Alianse: ”То, что ПБК в странах Балтии как в дни уходящего и наступившего года, так и в новогоднюю ночь по целому ряду показателей является каналом номер один среди русскоязычной аудитории, говорит о лояльности и доверии наших зрителей. Эти показатели свидетельствуют о качестве предлагаемых каналом передач и праздничной программы, в частности, за что зрители ”голосуют” своими ТВ-пультами”.