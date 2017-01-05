В Facebook делятся душевным новогодним постом, в котором доброта и дружелюбие водителя делают начало года особенно радостным.

"Вишенкой на торте вчерашнего дня стал водитель автобуса номер 23, который посреди снежной улицы остановил автобус между двумя остановками, чтобы позвать женщину, у которой на руках был сонный ребенок и на спине несколько сумок. "Ну куда вы так… Садитесь и скажите, на какой улице вы хотите выйти. С Новым годом!" Вот это год", — пишет Марион в социальной сети.

По словам специалиста по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Урмаса Тооминга, данный водитель установлен, но он не хочет давать никаких комментариев. "Похвалы водителям поступают нам время от времени, потому что у нас работает много добросовестных и отзывчивых водителей", — ответил Тооминг Delfi.