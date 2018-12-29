Новое здание для полиции и спасателей в Пярну построят не раньше 2021 года

Как сообщили в фирме по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS), первоначально в рамках проекта планировалось провести тендер уже в конце лета 2018 года и в этом же году начать строительство.

"Дополнительная смета расходов обусловлена проведением детальной корректировки для повышения надежности объекта внутренней безопасности Пярну", — сообщили в пресс-службе RKAS.

Договор подряда по новому плану предполагается заключить в первом квартале 2019 года, тендер на сооружение этого здания открытым не будет, и конкурс госзаказа будет проведен в особом порядке.