В наступающем 2017 году повысятся заработные платы работников культуры, вступит в силу Закон об архивном экземпляре и будет реализована система поддержки деятельности по интересам. Продолжится реализация прочих объединяющих разные сферы мер, работа над которыми была начата в течение уходящего года либо раньше.

Повышение оклада работников культуры

Минимальная ставка брутто-зарплаты работников культуры, получающих зарплату от государства, с 2017 года будет повышена до 942 евро в месяц, или на 13,5%. Соглашение о намерениях по зарплатам работников культуры было подписано 21 декабря 2016 года Центральным союзом профсоюзов служащих (TALO). Увеличение зарплат коснется работников культуры, получающих зарплату из государственного бюджета. Имеются в виду работники культуры с высшим образованием, высшей профессиональной квалификацией или приравненными к высшему образованию специфическими профессиональными знаниями. Согласованные принципы оплаты рекомендуются всем действующим в сфере культуры организациям, независимо от их подчиненности или отношений собственности.

По словам министра культуры Индрека Саара, еще год назад минимальный оклад работника культуры составлял 731 евро, но при таком же темпе повышения минимальной ставки, согласно базовому документу ”Основы культурной политики до 2020 года”, к 2020 году удастся достигнуть уровня прогнозируемой средней зарплаты.

В государственный фонд для покрытия расходов на рабочую силу тренерам высшей, т.е. 5-7, категории, в 2017 году будет выделено 130 000 евро. Кроме того, предшествующим решением правительства гарантирована сумма в 352 000 евро для выплаты тренерам на покрытие расходов на рабочую силу, т.к. согласно прогнозам, количество тренеров высшей категории увеличится приблизительно на 100 человек.

Министр Саар пояснил, что задержки в повышении заработных плат были обусловлены быстрым ростом количества тренеров высшей категории и постоянным повышением нагрузки на государственный бюджет. ”Если государство со своей стороны увеличивает заработные платы на 10-13%, то на столько же обязаны увеличить их и спортивные организации. Это позволит обеспечить за год 20-26% рост и в конечном итоге достигнуть уровня средней заработной платы”, — рассказал министр о перспективах на 2017 год.

Около 15 миллионов евро на деятельность по интересам



Запуск Дополнительной системы поддержки деятельности по интересам 1 сентября 2017 года позволит улучшить доступность, разнообразие и качество занятий по интересам для детей и молодежи. В разработанную Министерством культуры систему поддержки молодежной деятельности по интересам планируется направлять свыше 14 миллионов евро в год.

Министр культуры считает, что важна не просто принципиальная доступность деятельности по интересам. Кроме того, доступность деятельности по интересам позволяет воспитывать население, которое интересуется культурой и осведомлено в вопросах культуры. Цель заключается в том, чтобы самоуправления предлагали возможность заниматься деятельностью по интересам по меньшей мере в трех сферах: культуры, спорта, естественных и точных науках, а также технологии.

Реализацией системы поддержки молодежной деятельности по интересам продолжит заниматься Министерство образования и науки.



Вступит в силу Закон об архивном экземпляре

1 января 2017 года Эстония станет первой страной в мире, в которой на законодательном уровне регулируется сохранение исходного цифрового материала печатных изданий и пленок. Закон об архивном экземпляре осовременит сдачу, сбор и хранение важных для эстонской культуры изданий. Проект учитывает развитие дальнейшее развитие цифровых технологий и охватывает издания, независимо от их формы и способа распространения.

Советник Министерства культуры по библиотекам Юлле Талихярм заявила, что закон позволит сэкономить средства, которые потребовались бы на хранение документов, но при этом развивать услуги, которые смогут стать актуальными в дальнейшем. ”Эстония станет первой страной в мире, где будут регулироваться вопросы хранения исходного цифрового материала печатных изданий и пленок фильмов, а также обеспечения их доступности. Улучшится доступ читателей к хранящейся в цифровом формате информации — в пяти крупных библиотеках будут установлены компьютерные терминалы, позволяющие изучать большую часть архивных экземпляров новых изданий без помощи сотрудника библиотеки”, — отметила Талихярм.

Закон об архивном экземпляре окажет влияние одновременно на всех участников выпуска изданий и обеспечения доступа к ним, таких как авторы, издатели, типографии, производители аудиовизуальной продукции и получающие обязательный экземпляр библиотеки. Что касается издателей, то для них изменение состоит в том, что количество архивных экземпляров, которое они обязаны предоставить, сократится с восьми до четырех. Новый закон придет на смену прежнему Закону об обязательном экземпляре.

Расширится круг получателей зарплаты для художников и писателей

Количество получателей государственной зарплаты для художников и писателей с 2017 года вырастет до 16 человек с прежних 10. Кроме того, в начале декабря Союз художников Эстонии и Союз писателей Эстонии сообщили, что в следующем году они будут дополнительно платить зарплату одному художнику и одному писателю соответственно.

Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам искусств Хиллар Сейн выразил признательность творческим союзам. ”Именно в такой инициативе нуждается в данный момент сфера искусства и литературы, чтобы обеспечить для большего количества творческих людей творческий покой и социальные гарантии”, — сказал Сейн.

Зарплату творческий союз выплачивает выбранным на основе открытого конкурса лицам в течение трех лет.

Более эффективное обучение языку способствует интеграции

В 2017 году на обучение эстонскому языку будет направлено 846 000 евро.

Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман находит, что более эффективное обучение эстонскому языку является важным средством на пути к созданию более сплоченного общества. ”Вопрос касается того, имеет ли значительная часть жителей нашей страны возможность принимать участие в общественной жизни и высказываться по касающимся их вопросам. Знание эстонского языка гарантирует лучшие образовательные и карьерные возможности, и, как следствие, более стабильную жизнь”, — сказала Хартман.

Наряду с языковыми курсами внимание также будет уделено практике. К концу 2017 года в Эстонии должны открыться 60 клубов эстонского языка, что предложит новую возможность общения в языковой среде. Клубы смогут принять до тысячи человек, более половины таких клубов будут расположены в Ида-Вирумаа. Также продолжат работать языковые кафе в Таллинне и Нарве.

В первой половине 2017 года будут реализованы информационные меры, имеющие отношение к рабочим местам, отличающимся культурным и языковым многообразием. Целью таких действий является побуждение государственных учреждений нанимать больше работников, родным языком которых не является эстонский, а также побуждение лиц, чьим родным языком не является эстонский, выдвигать свои кандидатуры.

Председательство в Совете Европейского союза

1 июля 2017 года Эстония станет председателем в Совете Европейского союза и будет руководить политической повесткой Совета Европейского союза. Для министерства культуры ключевыми вопросами председательства Эстонии являются разработка законопроекта директивы аудиовизуальной сферы, цифровое культурное наследие и роль спортивного тренера в обществе.

Согласно советнику Министерства культуры по вопросам Европейского союза Хейли Йыэ, основное внимание будет уделено именно первому из перечисленных выше вопросов. ”Вопросы регулирования услуг аудиовизуальных медиа будут рассмотрены как внутри союза, так и в трансграничном контексте. Таким образом, результат этой работы, или возможность потребления услуг, окажет влияние на каждого из нас. Для нас важно, что в течение года своего председательства Эстония сможет руководить этой темой”, — сказала Йыэ.

Кроме того, Министерством культуры будет проведено пять конференций экспертного уровня. В сентябре же совместно с Тартуским веломарафоном будет проведена Европейская неделя спорта. Планируется, что в марафоне примут участие около 10 000 человек.

В 2017 объем бюджета в области культуры составит 217 миллионов евро.