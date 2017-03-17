Новобранцы приняли присягу в парке Юрьевой ночи

Сегодня, 17 марта в Ласнамяэ в парке Юрьевой ночи новобранцы Сторожевого батальона приняли присягу. Этим событием завершился первый этап срочной службы. Заместители старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе и Оксана Ялакас приняли участие в церемонии принятия присяги новобранцев Сторожевого батальона, значится в пресс-релизе.

”Очень символично, что новобранцы принимают присягу именно в Ласнамяэ в парке Юрьевой ночи, ведь многие из этих ребят выросли и учились в Ласнамяэ. Находится в этом историческом месте для них безусловно большая честь”,- сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе после церемонии.

Уже стало традицией, что расположенный в Таллинне Сторожевой батальон регулярно участвует в различных торжественных церемониях, которые проходят в парке Юрьевой ночи на историческом месте сражения.

Сторожевой батальон — это единица сил обороны Эстонии, расположенная в Таллиннской Минной гавани. Основная задача батальона — готовить резервы сил обороны Эстонии. Принявшие сегодня присягу солдаты начали свою службу в январе. После дачи присяги они продолжат службу в своих подразделениях.