Новиков: неужели зеленые предлагают жителям Таллинна скинуться на новые школы в соседних волостях?

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Андрей Новиков ответил членам правления партии "Зеленые Эстонии" Олеву-Андресу Тинну и Тимуру Сагитову, которые, в свою очередь, ранее выразили ему свое недовольство экологической политикой в Таллинне.

"К сожалению, я действительно не понимаю, как двухнедельные хороводы вокруг конкретного дерева в Хааберсти помогут развитию Таллинна и всей Эстонии, — написал Новиков. — Любое экологическое начинание требует прежде всего взвешенного анализа бюджета, ведь стоимость зеленого решения как правило гораздо выше. Жизнь исходя лишь только из экологической логики, в сегодняшнем мире — утопия. Надо четко осознавать, что финансировать таковые начинания придется нам самим, одинаково и тем, кто богат, и тем, кто не очень".

"Конечно, идеально если школа находится в шаговой доступности. Но как тут сможет помочь Таллинн? — парирует депутат-центрист. — К сожалению, безответственный подход прилегающих к Таллинну волостей создал ситуацию, при которой волости добились максимального количества налогоплательщиков, не позаботившись о сопутствующей инфраструктуре. Неужели зеленые предлагают жителям Таллинна скинуться и построить школы в соседних местных самоуправлениях?"

Новиков продолжает: "На мой взгляд одна из главных экопроблем в Эстонии, это отсутствие собственных источников энергии. По этой причине необходимо предпринимать меры, направленные на уменьшение энергопотребления. Модернизация дорожной инфраструктуры с точки зрения экологии служит именно этой цели, поскольку делает движение более плавным и уменьшает заторы. В итоге сокращается время в пути, что сказывается положительно в виде уменьшения затрат на потребление топлива и экономит деньги".

Не обошел спор и вопросы Рейди теэ. Депутат не стал "вдаваться в конкретный спор, поскольку он рассматривается в суде".

"Отмечу лишь, что эта дорога планировалась уже как минимум десять лет. Рейди теэ не только решение проблемы пробки в Пирита, но и строительство ключевой развязки, и толчок развития для всей прибрежной территории центра города", — считает он.

"Прозвучавшее предложение перенаправить тяжелый транспорт в порт Мууга я считаю радикальным, недальновидным подходом, который способен поставить под угрозу нормальное функционирование порта, а, следовательно, и экономики города и государства. Грузовые потоки итак постепенно перераспределяются между портами Палдиски и Мууга. Каждый порт ориентирован, во-первых, на перевалку определенных грузов. Во-вторых, порт является звеном конкретного транспортного коридора, который так просто не изменить. Таллинн уже установил временные ограничения на движение тяжелых транспортных средств, также выделены специальные коридоры движения", — заверил центрист.

"В своем ответе зеленые предостерегают таллинцев от купания на Штромке. Смею всех успокоить, Департаментом здоровья регулярно проводится мониторинг качества воды, и за последние 4 года качество воды на пляжах Таллинна соответствовало уровню хорошо, либо очень хорошо", — уверяет Новиков.

"Зеленым необходимо менять подход, и вместо вопросов в стиле, когда можно будет ездить на работу на велосипеде, предложите, например, создать муниципальную аренду велосипедов, расширив тем самым бесплатный общественный транспорт. Будет просто, ясно и правильно!" — подытожил он.