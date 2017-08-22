Новиков: неразбериха с финансированием национального музея ставит под сомнение компетенцию Таранда

Член финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Новиков отметил, что аудит, проведенный в Эстонском национальном музее, по понятным причинам, подрывает доверие к руководству музея и возникает вопрос, может ли Каарел Таранд и дальше входит в состав комиссии по надзору за финансированием партий, сказано в пресс-релизе парламентской фракции Центристской партии.

По словам Новикова, происходящее вокруг Эстонского национального музея никак не способствует его популяризации среди населения, а наоборот, лишь отталкивает людей от музея. ”Дорогостоящее строительство, неразбериха с госпоставками, вычурная посуда для ресторана, снобизм, а теперь еще и аудит, показавший, что сувениры были заказаны у организации, к которой имело отношение руководство музея, никак не вызывают чувства гордости”, — объяснил Новиков.

Политик добавил также, что выявленные в ходе аудита подозрения весьма серьезные и это подрывает любое доверие, поэтому следует всерьез взвесить компетентность Каарела Таранда — руководителя по связям с общественность Эстонского национального музея — в качестве члена комиссии по надзору за финансированием партий. ”Учитывая произошедшее в музее, когда средства тратились не по назначению, было бы правильнее пересмотреть членство Таранда в комиссии. В противном случае доверие к комиссии по надзору за финансированием партий будет подорвано: как может гарантировать непредвзятость и компетентность член комиссии, отвечающий за контроль за финансированием, у которого рыльце в пуху”, — сказал Новиков, отметив, что нельзя быть моральным компасом для общества, когда этот самый компас барахлит.