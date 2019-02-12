Новая тенденция: алководители отправляются не за решетку, а на лечение

Согласно данным Клиники Тартуского университета, у 80% водителей, впервые пойманных пьяными за рулем, имеются проблемы с алкогольной зависимостью. Анализ на биомаркеры употребления алкоголя показывает, что прежде чем попасться, они в течение недели или двух употребляли ежедневно от четырех до шести единиц алкоголя (от четырех до шести маленьких бутылок пива). ”Эти показатели указывают на то, что с большой долей вероятности эти люди употребляют алкоголь в такой степени, которая классифицируется уже как болезнь”, — говорит советник министерства Кристер Тюллинен.

Из резюме проекта следует, что лечение 32% пациентов можно считать эффективным.

Сейчас уголовное дело прекращается при соблюдении трех условий. Во-первых человек должен сходить на прием к сестре по душевному здоровью проекта ”Более трезвая и здоровая Эстония”. Если сестра увидит, что у человека есть проблема и программа может ему помочь, то ему предоставляют возможность на добровольной основе пройти программу. Вторым условием опортунитета является прохождение реабилитационной программы ”KOJU” (”Korralik juht” — ”Добросовестный водитель”).

Третье условие — сдача анализа крови на маркеры употребления алкоголя в течение пяти дней после закрытия уголовного дела. К концу испытательного срока в шесть месяцев нарушитель должен сдать еще один анализ (в том числе за свой счет), который покажет, в каких количествах он употребляет алкоголь.

В 2016-2017 гг к программе присоединилось 78 алководителей. После прохождения программы в течение года лишь три человека, то есть 4% совершили новое дорожное преступление, связанное с употреблением алкоголя. Из тех, кто прошел лечение и программу реабилитации нового преступления не совершил никто, связанный с употреблением алкоголя проступок совершил один человек.

Полноценное внедрение проекта осложнено региональными особенностями. Например, в Вирумаа до мая прошлого года не было ни одного медучреждения, куда можно было бы направить нарушителей. Северо-Эстонская региональная больница также отмечает, что не может принять необходимое количество людей, особенно если те недостаточно мотивированы. Институт развития здоровья отмечает, что система здравоохранения может принять около 3000 человек в год, при том, что совершаемых на пьяную голову преступлений насчитывается 7200.