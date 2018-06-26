26.06.2018, 13:30

Новая специальность в ТТУ: поступайте и изучайте ресурсы земных недр

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rus.delfi.ee
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TTÜ UUE ÕPPEHOONE JA ÜHISELAMU AVAMINE
FOTO: Marko Mumm

Будущие геологи и горные инженеры могут обучаться на новой специальности по изучению ресурсов земных недр.

Молодежь, заинтересованная инженерией, технологиями и естествознаниями, может до 4 июля претендовать на обучение новой специальности Таллиннского Технического университета (ТТУ) — исследование ресурсов земных недр — как на бакалавриате, так и в магистратуре. Цель учебного процесса, в котором используются дроны, виртуальный мир в 3D и современная техника, заключается в подготовке молодых людей к осуществлению в жизнь сложных технологических проектов в сфере земных недр и строительства.

По словам научного сотрудника Институт геологии ТТУ Рутт Хинтс, за открытием новой специальности стоит растущая потребность рынка в топ-специалистах по земным недрам. Как отмечает Хинтс, в ближайшие годы новое поколение геологов и горных инженеров ожидают сложные мега-проекты как в Эстонии, так и за рубежом — в том числе туннель Таллинн-Хельсинки, Rail Baltic и Balticconnector.

”Как проекты по развитию в сфере строительства и геологии, так и технологии горной промышленности на сегодня уже достигли такого уровня, когда планы земляных работ или работ с недрами устанавливаются, главным образом, с помощью ИТ-решений и работы осуществляются с заранее запрограммированным оборудованием. Поэтому работа с полезными ископаемыми требует все больше знаний в области инфотехнологий, на чем и концентрируются на новой специальности по изучению земных недр”, — описывает Хинтс.

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Во время обучения по данной программе студенты смогут сами попробовать современные технологии. Так, например, можно будет попрактиковаться в создании с помощью 3D моделей подземных объектов и проектировать содержимое недр не вскрывая их, также можно учиться анализу зон горных работ с помощью дронов, и распознать микрочастицы руд, используя электронный микроскоп. Помимо сложных инженерных решений и геологических проектов, данная специальность позволяет создавать и дополнительную ценность в других областях — например, в климатических исследованиях, океанографии, технологии окружающей среды или в специальностях, связанных со сберегающим развитием.

”Поскольку сегодня государственная программа основной школы и гимназии совсем не касаются тем, связанных с геологией или горным делом, то нынешняя молодежь и не имеет представления о специальности по изучению ресурсов земных недр. Но студенты данной сферы уже во время учебы получают хорошие предложения от работодателей как в Эстонии, так и за рубежом — это горные предприятия, строительные фирмы и проектировщики, которые разными стипендиями и рабочими предложениями привлекают студентов к себе на практику”, — рассказывает Хинтс и добавляет, что именно исходя из международного потенциала данной специальности, обучение на магистратуре содержит и англоязычное обучение с иностранными лекторами.

Для поступления на специальность по изучению ресурсов земных недр на уровень бакалавра требуется общая сумма госэкзаменов минимум 100 пунктов по широкому экзамену по математике/тесту по математике ТТУ и экзамену по эстонскому языку. Заявление о поступлении можно подать в среде SAIS или же в главном здании ТТУ (Ehitajate tee 5, Tallinn). Для поступления на магистратуру по данной специальности требуется предварительное высшее образование связанное с данной сферой и результат вступительной беседы минимум в 51 пункт. Заявление также можно предоставить в среде SAIS или же в главном здании ТТУ.

Институт геологии ТТУ входит в факультет естествознания ТТУ и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.

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