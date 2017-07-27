Новая система компенсаций на лекарства заметно снизит расходы людей на рецептурные препараты

На сегодняшнем заседании правительство одобрило предложения министра здоровья и труда Евгения Осиновского по созданию новой системы компенсации лекарств. Создаваемая система дополнительной компенсации лекарств заметно сократит расходы людей с большими потребностями в рецептурных лекарствах и будет проста в использовании для пациента, поскольку льготы будут автоматически учитываться в аптеке при покупки лекарства, сообщает Министерство социальных дел.

«Доступность лекарств касается многих людей, и эта проблема встает все более остро в стареющем обществе. Наша цель – снизить расходы на лекарства в первую очередь у тех людей, для которых такие расходы на данный момент составляют большую часть их дохода и которые из-за этого могут не купить необходимые лекарства, – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. - Сейчас в Эстонии свыше 110 000 человек ежегодно тратит на рецептурные лекарства свыше 100 евро, несмотря на действующие льготы. Целых 15 000 человек тратят свыше 300 евро, и при этом мы говорим лишь о расходах на рецептурные лекарства. В случае пенсионеров – которые больше нуждаются в лечении и поэтому больше тратят на лекарства – это эквивалентно размеру одной месячной пенсии в год. Мы хотим изменить эту ситуацию».

Цель дополнительной компенсации лекарств – улучшить доступность лекарств для людей с повышенной необходимостью в лечении и с большими расходами на лекарства, возмещая им сделанные на лекарства расходы в заметно большем объеме, чем прежде. По новой системе дополнительная компенсация будет выплачиваться в случае расходов, превышающих 100 евро.

Планируется установить компенсацию в объеме 50% для расходов в диапазоне 100-300 евро и в объеме 90% для сумм свыше 300 евро. При этом, чем выше расходы человека на лекарства, тем выше будет компенсация. Например, если человек в год потратит на лекарства в общей сложности 110 евро, то дополнительная компенсация для него составит 5 евро, при расходе 250 евро – 75 евро и при расходе 400 евро – 190 евро.

Для внедрения новой системы правительство приняло решение внести в бюджет компенсаций на лекарства дополнительные 3 миллиона евро и унифицировать действовавшие с 2002 года платы за рецепт в объеме 1,27 евро и 3,19 евро из расчета на 2,5 евро на рецепт.

Также правительство одобрило предложения министра здоровья и труда передать связанные с перечнем льготных лекарств и государственных закупок лекарств организационные задачи Министерства социальных дел Больничной кассе.