Новая схема субсидирования повысит заработную плату тренеров

Кабинет правительства одобрил предложение Министерства культуры сделать более гибкой систему субсидирования расходов на рабочую силу тренеров, работающих с молодежью, чтобы поддержать рост заработной платы тренеров. Также правительство одобрило план помочь спортивным организациям перейти от выплаты стипендий спортивным судьям к выплате заработной платы, сообщает Министерство культуры.

Министр культуры Индрек Саар заявил, что система субсидирования расходов на рабочую силу тренеров должна быть более гибкой, чтобы подчеркивать значимость тренерской работы, обеспечивать тренерам надежный доход и стабильный рост заработной платы. "Наша цель состоит в том, чтобы заработная плата тренеров осталась, по крайней мере, на одном уровне со средней заработной платой по стране", — сказал Саар.

Министр культуры пояснил, что несмотря на то обстоятельство, что за последние два года объем государственной поддержки повысился на 0,96 млн евро, т.е. всего на 27,4%, рост средней тренерской зарплаты отстает от этих значений. Рост заработной платы ограничило то, что количество тренеров пятой и высшей категории, которые получают субсидии, становится на 100 человек в год больше. Скорость роста числа тренеров изменяется во времени, также изменяется общее количество часов тренировок, которые проводят тренера. В рамках действовавшей до сих пор системы у государства не было уверенности, что при увеличении общего объема субсидирования уровень зарплат тренеров вырастет на столько же процентов.

"Начиная с 2018 года мы начинаем поддерживать проведение определенного количества часов тренировок. В этом случае мы исключим ситуацию, когда тренерская дотация на одного тренера может уменьшиться по сравнению с предыдущим годом. Также мы введем для работодателей требование, согласно которому фонд заработной платы тренера должен увеличиться на столько же процентов, на сколько будет увеличена дотация от государства", — заявил Саар.

Также правительство решило в качестве следующего шага выделить 0,5 млн евро на приведение в порядок системы оплаты судейства. Эта мера будет способствовать тому, чтобы за судейскую работу в дальнейшем выплачивалась бы только заработная плата и не использовались другие способы оплаты труда, в том числе выплата стипендий, как было принято до сих пор в части спортивных организаций.

Дополнительную поддержку Министерство культуры направит на проведение внутригосударственных соревнований в видах спорта высоких достижений, также будут выделены субсидии для спортивных союзов и объединений. Эти организации отвечают за проведение первенств Эстонии для молодежи и взрослых, региональных и отраслевых первенств в Эстонии. Речь идет о важных, масштабных, хорошо организованных и регулярно проводящихся соревнованиях, которые способствуют занятию высоких мест на международных состязаниях. При выделении субсидий за основу будут браться суммы-нетто, выплаченные спортивным судьям в 2016 году.

Для того, чтобы и на уровне любительского спорта присутствовал четкий и регулируемый законом порядок, который упрощал и способствовал бы привлечению судей, действующих на добровольных началах, было решено внедрить изменение в законе, которое позволяет без налога возмещать сопутствующие расходы судьям-волонтерам. Возмещение возможно в размере до 20 евро на одного судью за день работы. Максимальная сумма возмещения в год составляет 1040 евро, возможность возмещения имеется только у спортивной организации, внесенной в регистр, а также для судей, аттестированных спортивным союзом. Решение предполагает внесение соответствующего основания в Закон о спорте и Закон о подоходном налоге.