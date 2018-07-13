Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!

Naeratused Foto: Silvia Pärmann, kollaaž

Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев.