13.07.2018, 12:10

Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!

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rus.delfi.ee
EST 1
Naeratused
NaeratusedFoto: Silvia Pärmann, kollaaž

Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев.

Приглашаем и вас также делиться своими находками из мира юмора. Просим, однако, помнить, что наш портал читают и дети, поэтому пожалуйста старайтесь держаться в рамках приличия и хорошего вкуса.

Хорошего вам настроения!

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