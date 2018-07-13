Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!

Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев.
Приглашаем и вас также делиться своими находками из мира юмора. Просим, однако, помнить, что наш портал читают и дети, поэтому пожалуйста старайтесь держаться в рамках приличия и хорошего вкуса.
Хорошего вам настроения!