Новая программа развития Минобороны предусматривает существенный рост боеспособности и готовности к обороне(7)
Вчера министр обороны Юри Луйк утвердил программу развития Министерства обороны на 2020-2023 гг, сообщает пресс-служба ведомства.
Вчера министр обороны Юри Луйк утвердил программу развития Министерства обороны на 2020-2023 гг, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам министра обороны, в центре внимания программы развития находятся военнослужащие Сил обороны. "В 2018 году, вместе с командующим Силами обороны, мы приняли чрезвычайное решение: повысить среднюю зарплату военнослужащих с нынешнего уровня, превышающего среднюю зарплату по Эстонии на 30%, до уровня, превышающего среднюю зарплату по Эстонии на 33%”, — сказал Луйк.
В новой программе намечено значительное совершенствование систем управления и связи Сил обороны, заметное усиление боевого обеспечения (оснащение тыловых и саперных батальонов в составе бригад), а также оснащение недавно созданного киберкомандования.
Во время проведенных в 2018 году учений Siil основной упор был сделан на Кайтселийт. Боевые учения более чем с 18 тысячами участников стали крупнейшими в Эстонии за все время после восстановления независимости и вторыми по масштабу учениями НАТО в 2018 году.
В программе развития Кайтселийт занимает важное место: выделяемая ему субсидия к 2023 году увеличится до 43 миллионов евро в год; к ней добавятся инвестиции в оснащение подготовленной на базе Кайтселийта структуры сухопутной обороны.
Будут продолжены инвестиции как в снаряжение (например, в закупку приборов ночного видения и защищающих от пуль и осколков бронежилетов), так и в вооружение (помимо замены огнестрельного ручного оружия и пулеметов приступят к замене также противотанковых гранатометов). Неизменно важное место занимают инвестиции в запасы боеприпасов.
К 2023 году в Эстонию будут поставлены все запланированные самоходные артиллерийские установки, а также противотанковые системы дальнего действия.
В 2019 году в военно-воздушные силы поступят самолеты M-28; военно-морские силы в запланированный период получат два новых катера и мобильные радары морского мониторинга, обеспечивающие жизнеспособность системы морского мониторинга также во время боевых действий.
В программе развития сферы управления Министерства обороны на 2020–2023 годы дается описание целей развития государственной обороны и задействованных для их достижения ресурсов, при определении которых исходят из программы развития государственной обороны на 2017–2026 гг., соответствующих военных рекомендаций командующего Силами обороны, а также целей сил НАТО.
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