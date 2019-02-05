Новая программа развития Минобороны предусматривает существенный рост боеспособности и готовности к обороне

По словам министра обороны, в центре внимания программы развития находятся военнослужащие Сил обороны. "В 2018 году, вместе с командующим Силами обороны, мы приняли чрезвычайное решение: повысить среднюю зарплату военнослужащих с нынешнего уровня, превышающего среднюю зарплату по Эстонии на 30%, до уровня, превышающего среднюю зарплату по Эстонии на 33%”, — сказал Луйк.

В новой программе намечено значительное совершенствование систем управления и связи Сил обороны, заметное усиление боевого обеспечения (оснащение тыловых и саперных батальонов в составе бригад), а также оснащение недавно созданного киберкомандования.

Во время проведенных в 2018 году учений Siil основной упор был сделан на Кайтселийт. Боевые учения более чем с 18 тысячами участников стали крупнейшими в Эстонии за все время после восстановления независимости и вторыми по масштабу учениями НАТО в 2018 году.

В программе развития Кайтселийт занимает важное место: выделяемая ему субсидия к 2023 году увеличится до 43 миллионов евро в год; к ней добавятся инвестиции в оснащение подготовленной на базе Кайтселийта структуры сухопутной обороны.