Новая программа для употребляющих фентанил и амфетамин наркоманов: вместо наказания занятия с опорным лицом

”Наркозависимость — это болезнь, которую можно и нужно лечить. Наказание употребляющего наркотики лица не решает проблему того, почему человек изначально начал употреблять наркотики, и также не заставляет его отказаться от их употребления”, — говорит Курбатова и отмечает, что подобные программы помощи есть во многих странах, например, в Португалии.

Согласно статистике, в Эстонии 40% лиц, вводящих себе наркотики внутривенно, являются детьми, а одна пятая живет вместе с детьми. ”Помогая употребляющему наркотики, мы поможем и его близким”, — объясняет Курбатова.

заведующий бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре добавляет, что в Эстонии насчитываются тысячи ”колющихся” наркоманов, которые из-за наркозависимости во многом отделены от общества, а зачастую они загнаны в тупик и не видят выхода, так как не умеют и не могут искать помощь.

В рамках программы полицейские смогут круглосуточно звонить опорным лицам, которые сразу же будут в безопасном месте консультировать наркозависимых и предлагать им возможные решения.

SÜTIK — вторая программа, предназначенная для употребляющих наркотики лиц. В апреле TAI и Пыхьяская префектура уже запустили предназначенную для курящих марихуану лиц программу VALIK, в рамках которой полиция направляет человека, употребляющего марихуану или ее аналог, с его согласия на консультирование.

В отношении людей прошедших консультирование не заводится производство о проступке. Программа включает в себя до 6 консультаций, которые должны снабдить человека навыками для уменьшения или прекращения употребления марихуаны.

Однако в рамках программы SÜTIK инициирование производства не исключено. Полиция пытается к этому когда-нибудь прийти, но на сегодняшний день употребляющих фентанил и амфетамин лиц ждет уголовное производство.

В программе VALIK можно принять участие и добровольно, связавшись с MTÜ Peaasjad по адресу kanep@peaasi.ee, написав SMS или позвонив на номер 516 3356 (с 9 до 17 часов). Таким же образом можно и присоединиться к программе SÜTIK, позвонив по номеру 58844225 или написав на programmsutik@gmail.com.