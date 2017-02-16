Новая программа безопасности дорожного движения призвана спасти жизни 254 человек

Правительство приняло новую программу безопасности дорожного движения, конечная цель которой — за 2016-2025 годы спасти жизни 254 человек и избежать повреждений минимум у 950 человек.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, по сравнению с прошлой, новая программа имеет существенные изменения.

В отличие от прежней — традиционной — трактовки безопасности дорожного движения, где главная ответственность возложена на водителя, новое т.н. нулевое видение распределяет эту ответственность между всеми участниками движения. Это концепция основана на том, что человек не может самостоятельно полностью снизить опасность до нуля, поэтому надо сформировать такую среду, которая снизит возможность человеческой ошибки и проблемы, связанные с ДТП. Если обычно вся ответственность за безопасность движения ложится на его участников, то, в соответствии с новым видением, она будет распространяться и на планировщиков транспортной системы, и на тех, кто ее реализует и обслуживает. Участники дорожного движения отвечают лишь за ПДД.

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Для лучшего обеспечения безопасности движения и с целью уменьшения человеческих жертв при реализации новой программы сосредоточатся на трех основных сферах, влияющих на безопасность: ответственный и понимающий опасность участник движения, безопасная среда и безопасный транспорт.

Программа будет профинансирована из госбюджета и частично — из бюджета местных самоуправлений. В 2016-2019 годах на нее планируется выделить 18,52 миллиона евро.