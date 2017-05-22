Новая партия? Исключенная из EKRE Мария Кальюсте основала новое движение

Исключенная недавно из Эстонской народной консервативной партии Мария Кальюсте сообщила об основании суверенного движения Tark ja Terve Eesti (”Умная и здоровая (целая) Эстония”).

”День подписания документов (14 мая) символичен и подчеркивает роль женщин, матерей и будущих матерей, в движении. Хозяйки должны занимать в эстонской политике больше места”, — говорит она и отмечает, что движение будет исходить в своей деятельности из основных конституционных задач: сохранения эстонской народности, культуры и языка.