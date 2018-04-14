14.04.2018, 19:08

Новая эра в Партии реформ: председателем выбрали Каю Каллас

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дополнено в 20:05
rus.delfi.ee
EST 9
Новая эра в Партии реформ: председателем выбрали Каю Каллас
Foto: Priit Simson

Сегодня состоялся съезд руководителей Партии реформ, на котором выбирали нового председателя. Как предполагалось, им стала Кая Каллас.

За Каллас было отдано 1067 голосов, всего в в выборах председателя приняло участие 1199 членов Партии реформ.

Новый председатель Кая Каллас поблагодарила партию за оказанную поддержку: "Я благодарю однопартийцев за доверие, но хочу в очередной раз подчеркнуть важность вклада всей команды на предстоящих выборах. Сила руководителя полностью зависит от силы всей команды".

В правление Партии реформ были избраны: Юрген Лиги (945), Ханно Певкур (869), Урмас Паэт (854), Марис Лаури (827), Айвар Сыэрд (733), Анне Суллинг (691), Таави Рыйвас (685), Урве Тийдус (635), Урмас Клаас (609), Кристен Михал (599), Арто Аас (588), Ээрик-Нийлес Кросс (547), Урмас Круузе (503). В правление также вошли, которые будут представлять регионы: Лайне Рандъярв (Северный), Андрус Сеэме (Южный) и Яанус Ратас (Западный).

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Руководство партии утвердило на места вице-председателей Юргена Лиги, Урмаса Паэта и Урмаса Клааса, которые были предложены Каей Каллас. Керта Валдару также утвердили на место генерального секретаря партии.

”При выборе вице-председателей основывалась на принципе, чтобы были представлены Рийгикогу, Европейский Союз и местный уровень. Поэтому я предложила правлению, чтобы Юрген Лиги, Урмас Паэт и Урмас Клаас были назначены на пост вице-председателей”, — сказала председатель Партии Реформ Кая Каллас.

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