Новая эра в Партии реформ: председателем выбрали Каю Каллас

Сегодня состоялся съезд руководителей Партии реформ, на котором выбирали нового председателя. Как предполагалось, им стала Кая Каллас.
За Каллас было отдано 1067 голосов, всего в в выборах председателя приняло участие 1199 членов Партии реформ.
Новый председатель Кая Каллас поблагодарила партию за оказанную поддержку: "Я благодарю однопартийцев за доверие, но хочу в очередной раз подчеркнуть важность вклада всей команды на предстоящих выборах. Сила руководителя полностью зависит от силы всей команды".