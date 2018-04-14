Новая эра в Партии реформ: председателем выбрали Каю Каллас

В правление Партии реформ были избраны: Юрген Лиги (945), Ханно Певкур (869), Урмас Паэт (854), Марис Лаури (827), Айвар Сыэрд (733), Анне Суллинг (691), Таави Рыйвас (685), Урве Тийдус (635), Урмас Клаас (609), Кристен Михал (599), Арто Аас (588), Ээрик-Нийлес Кросс (547), Урмас Круузе (503). В правление также вошли, которые будут представлять регионы: Лайне Рандъярв (Северный), Андрус Сеэме (Южный) и Яанус Ратас (Западный).

Руководство партии утвердило на места вице-председателей Юргена Лиги, Урмаса Паэта и Урмаса Клааса, которые были предложены Каей Каллас. Керта Валдару также утвердили на место генерального секретаря партии.

”При выборе вице-председателей основывалась на принципе, чтобы были представлены Рийгикогу, Европейский Союз и местный уровень. Поэтому я предложила правлению, чтобы Юрген Лиги, Урмас Паэт и Урмас Клаас были назначены на пост вице-председателей”, — сказала председатель Партии Реформ Кая Каллас.