Новая экспертиза здоровья Сависаара может приостановить судебный процесс на несколько месяцев

Принятое в 2015 году Госсудом решение указывает на то, что ходатайство защитников о новой экспертизе здоровья, вероятно, не пройдет, сообщает Eesti Päevaleht.

8 августа продолжится начавшийся в июне судебный процесс над Эдгаром Сависааром. В июне Сависаар уже на третий день судебного разбирательства не смог продолжать в нем участие — из-за ухудшения состояния здоровья политик был доставлен в больницу.

С того момента в воздухе зависло обещание Ааду Лумберга, защитника другого подсудимого — Хиллара Тедера, что он представит суду ходатайство о новой экспертизе здоровья Сависаара.

Луберг обратил внимание на тот факт, что экспертиза, подтвердившая то, что Сависаар может принять участие в судебном процессе, была сделана с процессуальными ошибками. Проблема в том, что кардиолог Маргус Виигимаа не является специалистом Эстонского института судебной медицины. То есть он не является и присяжным врачом, а соответственно при привлечении в экспертную комиссию его нужно было официально предупредить о последствиях дачи заведомо ложной оценки. Официальное предупреждение нужно делать до начала экспертизы, а эксперт должен подтвердить подписью понимание своей ответственности, но подпись Виигимаа отсутствует.

Что будет, если судья решит вопрос оценки здоровья Сависаара отправить по новому кругу?

Экспертиза может занять от 4 до 8 месяцев, но времени мало — в августе, сентябре и октябре по 9 дней было определено на судебное разбирательство.

”Что дальше будет, станет ясно только на заседании. Пока никакого ходатайства не предоставлено”, — сказала пресс-представитель Харьюского уездного суда Аннели Вилу.

Две возможности

Есть только два варианта: судья или примет во внимание ходатайство о новой экспертизе, или нет.

В первом случае вопрос в том, остановит ли новая оценка здоровья Сависаара судебный процесс полностью, или только до того времени, пока экспертиза не будет готова. Так как речь идет об обвинении во взятке, то важно, чтобы на заседаниях присутствовали все участники, и поэтому Сависаара трудно судить отдельно от остальных обвиняемых.

Если судья решит отправить Сависаара на новую экспертизу, то процесс приостановится для всех участников.

С другой стороны ходатайство защитников может и не пройти.

Когда Луберг поднял на июньском заседании суда тему ошибок в экспертизе, судья, Анне Ребане, сослалась на решение Госсуда 2015 года, согласно которому отсутствие подписи не присяжного лица на акте экспертизы — всего лишь формальность, не существенный вопрос, и это нельзя считать таким нарушением, которое может сделать ничтожным результат экспертизы.

”У меня как у прокурора есть глубокое сомнение в том, что Эдгар Сависаар не следует инструкциям своего лечащего врача, или врач не дает необходимых инструкций. Все дает основания полагать, что состояние здоровья Сависаара зависит во многом от него самого”, — сказал ведущий госпрокурор Стивен-Христо Эвестут

Процесс по делу Сависаара и других обвиняемых согласно планам должен продлиться до сентября будущего года.

На прошлой неделе Эдгар Сависаар сообщил, что будет участвовать со своим избирательным союзом в местных выборах, которые пройдут 15 октября 2017-го.

Интересно то, что двумя днями позже должно произойти очередное судебное заседание.

Кто пойдет на соглашение?

Конечно, нужно отслеживать то, что предпримут в ходе процесса обвиняемые бизнесмены, председатель таллиннского горсобрания Калев Калло, а также бывшие политики Виллу Рейльян и Прийт Кутсер. Обвинение предъявлено также Центристской партии.

На первых трех заседаниях дело не слишком продвинулось. Не были даже произнесены открывающие речи. Также не сделан обзор обвинений и доказательств. Можно ожидать, что на этой неделе это все-таки произойдет.

Должно выясниться также то, пойдет ли кто-то из подсудимых на соглашение и станет ли кто-то ходатайствовать о завершении процесса. Можно предположить, что на соглашение с прокуратурой может пойти Рейльян, который уже дважды признавался виновным в коррупционных преступлениях. Для него участие в судебном процессе до конца может обернуться реальным тюремным заключением.