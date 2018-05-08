08.05.2018, 22:00

Нотариус: налог на бездетность — это недемократично

 (7)
rus.delfi.ee
EST 1
Kaotatud lapsed
Foto: Argo Ingver

На прошедшей сегодня в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери нотариус Прийду Пярна сказал, что конституция не может вынудить граждан рожать, а налог на бездетность — это недемократично.

”Эстонцы тысячелетиями жили в этих краях без государства и конституции, и это указывает на то, что государство — это не главный залог для сохранения нашей нации”, — сказал Прийду Пярна. ”У нас была своя автономия, которая помогла нам выжить. В идеале, государство — это то, что помогает поддерживать нацию и ее рост. В год 100-летнего юбилея Эстонской республики мы задумываемся о том, что государство всегда вокруг нас, но мы не можем его увидеть или потрогать”.

Прийду Пярна сказал, что государство для эстонской нации — это средство для самореализации, причем это взаимовыгодная связь: народ выигрывает от сотрудничества с государством и наоборот. ”Конституция — это общественный договор. Основной принцип нашей конституции отражен уже во вступлении: государство должно обеспечить сохранение нации. Наличие населения — это важный элемент в содействии сохранению и защите страны. Конституция не обязывает себя воспроизводить, но задача государства заключается в создании условий для воспроизводства населения. В некоторых государствах ситуация прямо противоположная — например, в Китае. Эстония — это демократическая правовая республика, где на первом месте стоят основные права человека. Эстонское государство не может вынудить граждан рожать и ввести налог на бездетность, потому что это недемократично”.

”Согласно конституции, семья находится под защитой государства, однако у родителей есть право и обязанность растить своих детей и заботиться о них. Эта обязанность лежит прежде всего на членах семьи, и только потом на государстве, но об этом часто забывают. Государство старается не вмешиваться в воспитание детей, поэтому мы не очень легко лишаем родительских прав”, — отметил Прийду Пярна. ”Государство может сделать некоторые шаги для того, чтобы способствовать повышению рождаемости. Если сейчас спекулировать, то государство могло бы запретить аборты — конституция гласит, что у каждого человека есть право на жизнь”.

ТОП

В завершении Пярна сказал, что конституция не обязывает людей рожать, но если не будет граждан, не будет и государства: ”Это тоже могло бы стать одним из пунктом соглашения — однажды мы возьмем и закроем государство, как хлебную фабрику, и растворимся в Европе”.

На прошедшей сегодня в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери ”Женщина — это не автомат для рождения детей” выступили большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах ”Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?” приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.

Конференцию организовал фонд SA Väärtustades Elu, под руководством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца регулярно проходят с 2012-го года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ветеран флота призывает 9 мая не приносить алкоголь к Бронзовому солдату и не петь песни на кладбище

08.05.2018
9 мая в Таллинне многие местные жители несут цветы на военное кладбище к Бронзовому солдату. Контр-адмирал в отставке Иван Иванович Меркулов призывает соблюдать достоинство и не употреблять спиртные напитки на кладбище и не петь песни.
Подробнее



ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Сможет ли Элина Нечаева пройти в финал "Евровидения" и привезти конкурс в Эстонию?

08.05.2018
Уже в 22 часа по эстонскому времени в Лиссабоне стартует первый полуфинал конкурса “Евровидение”. Мы будем смотреть и комментировать его вместе с вами. Напоминаем, что в этом году Эстонию представит Элина Нечаева, которую букмекеры ставят на третье место.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный. Это уже четвертый подобный случай за последнее время

08.05.2018
4 мая в Вируской тюрьме совершил самоубийство 19-летний заключенный. Осужденный за преступление против собственности молодой человек находился в камере один.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-20% Meeste käekell Police HORIZON PL.15246JSB/02M
159,- €
127,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Дочь Олега Гросса Ирис: в отличие от своего отца, я не бросаюсь ложными утверждениями

08.05.2018
Дочь Олега Гросса Ирис рассказала LP свою историю, как она доказала в суде с помощью анализа ДНК, что является дочерью Гросса, и с радостью хотела бы общаться с отцом, но последний не хочет ничего слышать о ней. Олег Грос в ответ сказал, что признал бы дочь, если бы последняя не требовала у него в вымогательском тоне материальной помощи, а вела себя по-человечески. Теперь Ирис в свою очередь отвечает на комментарий отца.
Подробнее


ETV+ будет снимать сериал о Ласнамяэ - "LASNAГОРСК". Регистрируйся на кастинг!

08.05.2018
Канал ETV+ может похвастаться не только передачами собственного производства, но в новом сезоне — и сериалом, который будет снят в стиле "ситуативной комедии", известной под сокращением "ситком". Называться он будет "LASNAГОРСК", а в его создании приняли участие известные российские авторы, как например, Юрий Русин, один из сценаристов сериала "Последний из магикян" и режиссер сериала "Папины дочки" Ирина Васильева, которая в данном случае является и креативным продюсером.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ