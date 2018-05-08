Нотариус: налог на бездетность — это недемократично

Прийду Пярна сказал, что государство для эстонской нации — это средство для самореализации, причем это взаимовыгодная связь: народ выигрывает от сотрудничества с государством и наоборот. ”Конституция — это общественный договор. Основной принцип нашей конституции отражен уже во вступлении: государство должно обеспечить сохранение нации. Наличие населения — это важный элемент в содействии сохранению и защите страны. Конституция не обязывает себя воспроизводить, но задача государства заключается в создании условий для воспроизводства населения. В некоторых государствах ситуация прямо противоположная — например, в Китае. Эстония — это демократическая правовая республика, где на первом месте стоят основные права человека. Эстонское государство не может вынудить граждан рожать и ввести налог на бездетность, потому что это недемократично”.

”Согласно конституции, семья находится под защитой государства, однако у родителей есть право и обязанность растить своих детей и заботиться о них. Эта обязанность лежит прежде всего на членах семьи, и только потом на государстве, но об этом часто забывают. Государство старается не вмешиваться в воспитание детей, поэтому мы не очень легко лишаем родительских прав”, — отметил Прийду Пярна. ”Государство может сделать некоторые шаги для того, чтобы способствовать повышению рождаемости. Если сейчас спекулировать, то государство могло бы запретить аборты — конституция гласит, что у каждого человека есть право на жизнь”.

В завершении Пярна сказал, что конституция не обязывает людей рожать, но если не будет граждан, не будет и государства: ”Это тоже могло бы стать одним из пунктом соглашения — однажды мы возьмем и закроем государство, как хлебную фабрику, и растворимся в Европе”.

На прошедшей сегодня в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери ”Женщина — это не автомат для рождения детей” выступили большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах ”Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?” приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.

Конференцию организовал фонд SA Väärtustades Elu, под руководством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца регулярно проходят с 2012-го года.