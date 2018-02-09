Nordica: каждый четвертый вылетающий из Таллинна пассажир выбирает эстонскую авиакомпанию.

В первом месяце 2018 года отечественная авиакомпания Nordica обслужила свыше 39 000 пассажиров. Прирост числа пассажиров составил более 16% по сравнению с результатом деятельности в январе 2017 года. Каждый четвертый вылетающий из Таллинна пассажир выбирает эстонскую авиакомпанию.

2018 год начался для Nordica планомерно. Количество пассажиров в первом месяце текущего года увеличилось более чем на 16% по сравнению с январем 2017 года. В зимний сезон отечественная авиакомпания летает из Таллинна в 12 пунктов назначения.

Менеджер Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомас Уйбо отметил, что сейчас предприниматели много летают, и увеличение числа бизнес-клиентов отрадно: ”Nordica по-прежнему предлагает самый широкий выбор беспересадочных рейсов из Таллинна в удобное для предпринимателей время по принципу ”вылет на встречу рано утром и обратно домой к вечеру””.

Самыми популярными пунктами назначения в прошлом месяце были Мюнхен, Стокгольм и Варшава. Более 78% вылетов состоялось с точностью до 15 минут, а показатель регулярности рейсов составил 97,5%. Всего в январе было совершено около 900 полетов. В этом году авиакомпания откроет еще три регулярных маршрута. 27 апреля начнутся полеты в являющийся крупнейшим в Скандинавии перевалочным пунктом Копенгаген, 1 июня — в популярнейший македонский курорт Охрид, а 16 июня — в курортный город Констанцу на берегу Черного моря.