Nordecon возведет в Тапа военные объекты на сумму в 21 млн евро

Nordecon и Государственный центр оборонных инвестиций заключили два подрядных договора о строительстве объектов на территории Тапаского городка Сил обороны. Будут возведены две казармы и инфраструктура для маневров бронетехники. Общая стоимость договоров составляет 21 млн евро, сообщается в пресс-релизе.

”Мы гордимся своим возрастающим вкладом в укрепление обороноспособности Эстонии — наше сотрудничество с Силами обороны протекает успешно”, — заявил член правления Nordecon AS Андо Воогма. ”Ранее мы уже построили в Тапа две казармы и создали часть инфраструктуры для маневров бронетехники вместе со всем необходимым”.

”За последние два года мы построили и недавно передали заказчику военные объекты на сумму свыше 25 млн евро”, — отметил Воогма. ”Несмотря на специфику объектов и требовательность заказчика, нам удалось досрочно сдать в эксплуатацию ряд объектов. На новых этапах строительства мы сможем использовать опыт, полученный в последние годы”.

По словам директора Центра инвестиций в оборону Рауно Сирга, при расширении военного городка в Тапа как государство, так и строительные фирмы действовали быстро и эффективно: ”С момента принятия решения до окончания строительных работ прошло чуть больше года, поэтому мы надеемся, что новые здания будут построены так же быстро”.

Суммарная площадь двух четырехэтажных казарм — 9272 м², а стоимость их строительства — 7,45 млн евро. В рамках договора о строительстве инфраструктуры для маневров бронетехники будет возведен ряд зданий, в том числе ремонтный ангар и тренировочные ангары, а также связывающие их дороги, площадки и техносети.

Стоимость договора о строительстве инфраструктуры составляет 13,5 млн евро. Работы в рамках обоих договоров продлятся 11 месяцев. К стоимости прибавится налог с оборота. Главным проектировщиком казарм является SWECO Projekt AS / ConArte OÜ.