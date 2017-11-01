Ногами в живот и кубиками по голове: пятилетний мальчик держал в страхе всю группу детского сада

В конце сентября одна родительница заметила на лбу у воспитателя кровавый след. Оказалось, что это дело рук новенького мальчика, которого две недели назад перевели из другого детского сада, пишет Eesti Ekspress.

Мальчик буянил, не контролировал себя, нападал на детей и воспитателей, а в один из дней стал швырять мебель, и учителю пришлось закрывать собой других детей. Еще один случай произошел вечером 2 октября, когда ребенок напал на учителя, бил ее по голове, лицу, ногами в живот. Усмирить его удалось лишь при помощи двух взрослых.

Мать мальчика разводит руками. Родители хотели вызвать ее на круглый стол, но она отказалась. Паюла говорит, что за 35 лет ее работы в саду бывало всякое, но с необходимостью защищать своих работников от насилия со стороны ребенка она еще не сталкивалась. Тем не менее, ей удалось убедить мать обследовать ребенка у специалистов. При содействии службы зашиты детей и директора номерок удалось получить на первое свободное время — середину ноября.

В прошлый вторник у мальчика случается истерика, он кидает кубиками в других детей и ударяет одной девочке ногой между ног. На следующее утро директор Таллиннского Лийвамяэского детского сада Имби Паюла бросается на поиски помощи. На ее столе уже лежит совместное обращение других родителей об исключении проблемного мальчика из группы. Директор хватается за трубку и звонит в консультационный центр Rajaleidja, где ей говорят, что предоставление опорного лица не в их компетенции и советуют отвести под истерики мальчика специальное помещение. Выясняется, что ребенок уже знаком тамошнему психологу и в предыдущем садике была та же ситуация.

Следующий звонок — в службу социального попечения. Чиновник говорит, что получение опорной услуги возможно, но у них нет специалистов. Кроме того, необходимо наличие диагноза. Замкнутый круг. Третий звонок — в Таллиннский семейный центр, где отвечают, что предлагают услугу опорного лица только в случае тяжелого и глубокого недостатка здоровья, а самих опорных лиц катастрофически не хватает. Следующий звонок, звонок отчаяния, совершен в Таллиннскую высшую школу здравоохранения. Паюла спрашивает, не заинтересован ли кто-то из учеников в практике, но желающих не оказывается.

Через объявление на сайте Таллиннского департамента образования Паюла сама находит опорное лицо, но пятый звонок показывает, что департамент оказывается платить ему зарплату. У садика денег нет. Директор направляет департаменту ходатайство о выделении дополнительных средств. Шестой звонок — Ану Аус, помощнику вице-мэра Таллинна Мерике Мартинсон. ”О боже! Неужели дела действительно обстоят так!” — заучит на том конце провода.

Начиная с пятницы при мальчике в садике находится опорное лицо. Мать ребенка сказала изданию через директора, что уже ходила с ним к психологу, но тот не дал никаких направлений и рекомендаций. ”Все становилось все хуже и я уже не знала, что делать, и просто сменила садик. Наконец, с привлечением Rajaleidja я узнала, куда обращаться. Я не знала, куда обращаться и что делать”, — сокрушается женщина.

Перед выходом статьи в печать выяснилось, что несколько недель назад в Таллинне открылся Центр учебных консультаций (TÕNK), задача которого как раз и заключается в предоставлении помощи таким детям со специальными потребностями. В центре могут получить помощь дети и подростки в возрасте 2,5-19 лет. Находится он в Ласнамяэ на Мартса, 2 и все услуги бесплатны.