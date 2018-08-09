Ночью тоннель в Юлемисте будет закрыт
Таллиннский департамент транспорта сообщает, что тоннель в Юлемисте в ночь на пятницу будет закрыт для ликвидации аварии и восстановления освещения.
Таллиннский департамент транспорта сообщает, что тоннель в Юлемисте в ночь на пятницу будет закрыт для ликвидации аварии и восстановления освещения.
Тоннель в направлении Петербургского шоссе будет закрыт 10 августа с полуночи и до 4 часов утра.
Объезд организован по Ярвевана теэ и Тартускому шоссе. Дополнительная информация: https://opinfo.tallinn.ee/menetlus/35777?objekt_id=83927.
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