02.01.2018, 09:13

Ночью на площади Вабадузе группа людей исполнила гимн Эстонии

 (35)
rus.delfi.ee
EST
2018 vabaduse väljakul
Aastavahetus Vabaduse väljakul, kus hümn ei kõlanud. Nüüd korraldati seal omaalgatuslik hümnilaulmine.Foto: Taavi Sepp

Вчера вечером активист Свободного общества и эксперт по э-демократии Лийа Хянни на своей странице в Facebook призвала людей прийти на площадь Вабадузе и исполнить гимн Эстонии.

”Давайте сегодня в полночь на площади Вабадузе исполним гимн”, — написала Хянни.

Акцией отреагировавший на призыв народ выразил своей протест против того, что в новогоднюю ночь в этом году гимн во время массового празднования не прозвучал.

Вчера ответственный редактор новогодней программы ETV на площади Вабадузе Кармел Килланди ответила на недовольство критиков и объяснила, почему в этом году было решено обойтись без гимна Эстонии.

”Все причастные к новогоднему мероприятию стороны очень долго обсуждали и взвешивали, как поступить. При подготовке программы мы исходили из того, что для исполнения гимна необходимо наличие достаточно достойной среды и его нельзя петь под грохот салюта. Это просто неуместно. Поэтому и речь президента была запланирована за немного более ранее время, чем обычно, чтобы было возможно спокойно наблюдать за важными для нас моментами”, — передало слова Килланди издание Õhtuleht.

Читайте также:
138 000€
Tallinn, Квартира
239 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 999€
Tallinn, Часть дома
199 900€
Tallinn, Часть дома
199 990€
Tallinn, Часть дома
199 000€
Tallinn, Часть дома
115 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
119 000€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
172 000€
Tallinn, Квартира
119 400€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии