Ночью на площади Вабадузе группа людей исполнила гимн Эстонии

Вчера вечером активист Свободного общества и эксперт по э-демократии Лийа Хянни на своей странице в Facebook призвала людей прийти на площадь Вабадузе и исполнить гимн Эстонии.

”Давайте сегодня в полночь на площади Вабадузе исполним гимн”, — написала Хянни.



Акцией отреагировавший на призыв народ выразил своей протест против того, что в новогоднюю ночь в этом году гимн во время массового празднования не прозвучал.

Вчера ответственный редактор новогодней программы ETV на площади Вабадузе Кармел Килланди ответила на недовольство критиков и объяснила, почему в этом году было решено обойтись без гимна Эстонии.

”Все причастные к новогоднему мероприятию стороны очень долго обсуждали и взвешивали, как поступить. При подготовке программы мы исходили из того, что для исполнения гимна необходимо наличие достаточно достойной среды и его нельзя петь под грохот салюта. Это просто неуместно. Поэтому и речь президента была запланирована за немного более ранее время, чем обычно, чтобы было возможно спокойно наблюдать за важными для нас моментами”, — передало слова Килланди издание Õhtuleht.