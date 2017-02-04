04.02.2017, 14:43

Ночью 50 грузовиков "оказались в плену" у нового судна Megastar

 (11)
rus.delfi.ee
EST
Tallink Megastar
Foto: Karli Saul

Сегодня ночью около 00:30 на прибывшем в Таллинн судне Megastar была обнаружена неисправность, в результате которой корабль своевременно не смогли покинуть около 50 грузовых автомобилей.

По словам руководителя по связям с общественностью Tallink Луулеа Ляэне, речь идет о технической проблеме с носовой аппарелью, через которую осуществляется выезд больших грузовых автомобилей.

"Сверху легковые автомобили смогли выехать беспрепятственно, однако около 50 грузовых автомобилей попали несколькими часами позже: после того, как судно развернули, и грузовики спустили через кормовую аппарель", — сказала она.

Речь идет не о первой технической неисправности Megastar.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии