”Ночь музеев” установила исторический рекорд — около 111 000 посещений

В субботу, 20 мая, во время девятой по счету всеэстонской ”Ночи музеев”, было зафиксировано 111 000 посещений музеев, что чуть превысило установленный в 2015 году рекорд. В ”Ночь музеев” свои двери открыли музей, галереи, архивы и другие связанные с культурой и историей организации, всего 201 учреждение. В прошлом году в ”Ночь музеев” было насчитано немногим более 106 000 посещений.

По словам координатора ”Ночи музеев” Лауры Киппер, рост посещаемости давно уже не является целью мероприятия, но это, безусловно, является признанием того, что посетители ценят специальные программы, планируемые музеями для самого значительного музейного события в году еще с ранней весны. ”По полученной вчера и позавчера обратной связи можно сказать, что тема этого года — ”Игры в ночи” — пришлась по душе как взрослым, так и детям: многие организаторы отметили, что в музеях было больше семей, чем обычно. Значительно увеличилось количество русскоязычных посетителей, что не может не радовать, поскольку мы работали над этим несколько лет. Кроме того, теплая погода и интересная программа вдохновляли людей на открытие новых мест и поездки по Эстонии — в маленькие музеи, где своих посетителей хорошо знают, ”Ночь музеев” привлекла много новой публики. При этом люди не стремились лишь скорее присоединиться к экскурсиям, но и вникали в услышанное и увиденное”.

”Эстонские музеи доказали в субботу, что в Эстонии достаточно публики даже когда мероприятие выпадает на первый по-летнему теплый и солнечный выходной в году, — добавила координатор музейной программы Южной Эстонии Кюлли Лупкин. — Это значит, что наши музеи умеют рассказывать захватывающие истории. Вся команда организаторов ”Ночи музеев” бесконечно благодарна 201 организации, поскольку именно составленная ими содержательная программа привлекла посетителей. И, конечно же, низкий поклон и благодарность всем волонтерам ”Ночи музеев”.

Программы музеев в Таллинне и Тарту привлекли в ”Ночь музеев” тысячи людей. Один только Эстонский национальный музей за 5 часов посетило 7100 человек; в Летной гавани установили рекорд — 5386 посетителей; также рекордное количество человек — 2511 — посетило экспозицию Музея природы Тартуского университета. В Нарве была возможность попасть на экскурсию в Александровский собор, куда на протяжении ночи пришло в 10 раз больше людей, чем ожидалось. Не остались без внимания и те музеи и места, которые присоединились к ”Ночи музеев” впервые, от Ратушной аптеки в старом Таллинне до небольшого частного музея радио в Йыгевамаа, от Покумаа до Озерного музея в Тартумаа.

Тема мероприятия, объединяющего наибольшее количество музеев, связана с годом детской и молодежной культуры. С 2009 года ”Ночь музеев” совместно организуют эстонские музеи, Союз музеев Эстонии и ICOM Eesti. Более точную информацию о „Ночи музеев” можно найти на сайте www.muuseumioo.ee.