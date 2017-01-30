Но новом судне Megastar возникли проблемы — рейс задержался

Новый пассажирский паром Tallink Megastar должен был сегодня в 07:30 отплыть в Хельсинки, но из-за технической неисправности рейс задержался.
По словам руководителя по связям с общественностью Tallink Луулеа Ляэне, сегодня утром возникли проблемы с автоматикой рампы на носовой части судна. Неисправность была устранена, и в 8.40 паром отправился в путь.
В Хельсинки судно прибудет с таким же опозданием, однако в течение дня команда попытается уменьшить разрыв в графике.
Фирма приносит всем пассажирам извинения за причиненные неудобства.
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