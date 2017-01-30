Но новом судне Megastar возникли проблемы — рейс задержался

Новый пассажирский паром Tallink Megastar должен был сегодня в 07:30 отплыть в Хельсинки, но из-за технической неисправности рейс задержался.

По словам руководителя по связям с общественностью Tallink Луулеа Ляэне, сегодня утром возникли проблемы с автоматикой рампы на носовой части судна. Неисправность была устранена, и в 8.40 паром отправился в путь.

В Хельсинки судно прибудет с таким же опозданием, однако в течение дня команда попытается уменьшить разрыв в графике.

Фирма приносит всем пассажирам извинения за причиненные неудобства.

