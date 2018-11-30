30.11.2018, 15:50

НКО "Особый мир" приглашает присоединиться к танцевальному флешмобу "Оглянись, мы рядом!"


rus.delfi.ee
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Eriline Maailm
Eriline MaailmFoto: Святослав Матович

Вот уже третий год подряд некоммерческая организация "Особый мир", которая объединяет семьи, где воспитываются дети с особыми потребностями, принимает участие в "Совместной неделе", которая проходит в Эстонии с 26 ноября по 2 декабря. Цель совместной недели — познакомить общественность с деятельностью волонтерских организаций.

Танцевальный флешмоб "Особого мира" пройдет 2 декабря в 17:00 в атриуме торгового центра Rocca al Mare. Этой акцией НКО хочет показать, что дети с особыми потребностями точно так же, как их обычные сверстники, любят танцевать и смеяться, хотят и могут дружить, они заслуживают стать равноправным членами нашего общества.

"Особый мир" приглашает всех желающих присоединиться к нам и повторить вместе с ребятами несколько простых движений. Или просто прийти и поддержать своим присутствием.

В связи с торжествами по поводу столетия Эстонской Республики были привлечены также другие организации. В мероприятии будут участвовать дети из "Особого мира", ученики Таллиннской основной школы Кадака, волонтеры из молодежного клуба "Актив", представители молодежного центра Ласнамяэ, представители молодежного центра Копли, ребята из молодежной организации Shokkin Group Estonia.

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