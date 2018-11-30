НКО "Особый мир" приглашает присоединиться к танцевальному флешмобу "Оглянись, мы рядом!"

Танцевальный флешмоб "Особого мира" пройдет 2 декабря в 17:00 в атриуме торгового центра Rocca al Mare. Этой акцией НКО хочет показать, что дети с особыми потребностями точно так же, как их обычные сверстники, любят танцевать и смеяться, хотят и могут дружить, они заслуживают стать равноправным членами нашего общества.

"Особый мир" приглашает всех желающих присоединиться к нам и повторить вместе с ребятами несколько простых движений. Или просто прийти и поддержать своим присутствием.

В связи с торжествами по поводу столетия Эстонской Республики были привлечены также другие организации. В мероприятии будут участвовать дети из "Особого мира", ученики Таллиннской основной школы Кадака, волонтеры из молодежного клуба "Актив", представители молодежного центра Ласнамяэ, представители молодежного центра Копли, ребята из молодежной организации Shokkin Group Estonia.