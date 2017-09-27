Низкий уровень эстонского языка у водителей обернулся для автобусной фирмы 16 предписаниями

По данным Языковой инспекции, наибольшие проблемы с владением государственным языком наблюдается там, где платят наименьшую зарплату, рассказывает Eesti Päevaleht.

Пилле (имя изменено), ехавшая из Таллинна в Виймси, обратила внимание на то, что водитель AS Temptrans не владеет государственным языком в необходимой для обслуживания клиентов степени. Пассажиры, желавшие обслуживания на эстонском языке, были им обруганы. Досталось и тем, кто вошел не в переднюю дверь. Пожаловавшаяся в Языковую испекцию Пилле получила ответ, что к тому моменту инспекция сделала уже 16 предписаний фирме Temptrans и начала надзорное производство.

Обзор деятельности Языковой инспекции за прошлый год дает довольно печальную статистику. Знание языка работниками общественного транспорта проверяли в одной таксофирме, в трех автобусных фирмах, в том числе в AS Temptrans. Из 60 проверенных работников, недостаточное знание эстонского языка продемонстрировали 50 водителей автобусов и 3 водителя такси.

Член правления и один из собственников AS Temptrans Александр Деничев не смог ответить по телефону на вопросы Eesti Päevaleht, потому как, по его утверждению, не знает эстонского языка.

По словам генерального директора Языковой инспекции Ильмара Томуска, то, что одной фирме сделали 16 предписаний — обычное дело.

”В случае Temptrans важно то, что мы не проверяли всех их работников, а только тех, кто трудится на конкретной линии и одного диспетчера, на которого поступила жалоба”, — отметил Томуск.

По его словам, жалобы были относительно водителей, работающих на линиях Таллинн-Петербург и Маарду-Таллинн.

Знающих эстонский водителей не найти

Член правления Temptrans Юрий Егоров объяснял Языковой инспекции ситуацию с плохим знанием государственного языка водителями тем, что ситуация на эстонском рынке труда не позволяет всегда найти кандидата на должность водителя автобуса со знанием эстонского. По заверению Егорова, предприятие неоднократно обращалось для решения проблемы к Кассе по безработице и предлагало своим работникам курсы эстонского языка.

Но курсы трудно организовать, так как графики у работников разные. Многие водители, например, приезжают из Нарвы в Таллинн и уже через час пересаживаются в автобус, едущий в Петербург.

Temptrans в основном занимается международными линиями.

”Temptrans утверждает, что при поиске новых работников требуют от кандидатов знание эстонского по меньшей мере на категорию ”В1”. Фирма также обращалась за помощью в подборе подходящих работников к Кассе по безработице”, — сказал Томуск.

Проблема сферы обслуживания

По словам Томуска, проблемы со знанием эстонского языка есть не только в секторе общественного транспорта, но вообще в сфере обслуживания, а в Ида-Вирумаа — и в сфере образования.

”Проблем больше там, где зарплаты наименее конкурентоспособны. Как автобусные фирмы, так и предприятия торговли говорят, что хороших работников днем с огнем не найти, и для того, чтобы автобусы ездили, а в кассе был человек, обслуживающий клиентов, приходится принимать людей с более низкой квалификацией”, — говорит Томуск.

Закон в прямом смысле не запрещает принимать на работу в сфере обслуживания человека, не знающего государственный язык, но в то же время гласит, что работодатель несет ответственность за то, что работник должен знать эстонский на необходимом для выполнения рабочих заданий уровне.

”Это означает, что если работодатель принимает на работу человека, не знающего эстонский язык, он берет на себя обязательство его обучить”, — сказал Томуск.

Что касается жалобы Пилле, то, по извещению Языковой инспекции, AS Temptrans принесло извинения за этот случай и обещало принять меры для улучшения ситуации.