09.02.2017, 15:31

Нина Сытник — об Ордене Белой звезды: это очень неожиданно

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Ольга Привалова
Редактор: Ольга Привалова
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Нина Сытник — об Ордене Белой звезды: это очень неожиданно
Foto: Martin Dremljuga

23 февраля президент Эстонии Керсти Кальюлайд к 99 годовщине Дня независимости Эстонии наградит 113 человек знаками отличия. В частности, Орден Белой звезды вручат директору Тынисмяэской реальной школы Нине Сытник.

”Безусловно, это значимое для меня событие. Это очень неожиданно! Это — очень большая награда от государства”, — поделилась Сытник с Delfi.

По ее словам, русскоязычных в списке награжденных, безусловно, могло бы быть больше, но это решают другие люди. ”Трудно сказать, достаточно или недостаточно русскоязычных награждается. Это сложный вопрос”, — добавила директор.

Ордена и медали за особые заслуги вручат на торжественной церемонии 23 февраля в театре NUKU.

Полный список награжденных в этом году — здесь.

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