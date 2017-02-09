Нина Сытник — об Ордене Белой звезды: это очень неожиданно

23 февраля президент Эстонии Керсти Кальюлайд к 99 годовщине Дня независимости Эстонии наградит 113 человек знаками отличия. В частности, Орден Белой звезды вручат директору Тынисмяэской реальной школы Нине Сытник.

”Безусловно, это значимое для меня событие. Это очень неожиданно! Это — очень большая награда от государства”, — поделилась Сытник с Delfi.

По ее словам, русскоязычных в списке награжденных, безусловно, могло бы быть больше, но это решают другие люди. ”Трудно сказать, достаточно или недостаточно русскоязычных награждается. Это сложный вопрос”, — добавила директор.

Ордена и медали за особые заслуги вручат на торжественной церемонии 23 февраля в театре NUKU.

Полный список награжденных в этом году — здесь.