Мэр Риги и лидер политобъединения "Согласие" Нил Ушаков пришел на радио "Домская площадь", чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко. В частности, речь зашла о договоре с "Единой Россией".

"Про сотрудничество "Согласия" с "Единой Россией". Не помню, когда Центристская партия Эстонии заключила договор с "Единой Россией", но мы это сделали еще в 2007 году. Причем в рамках двусторонних отношений он не использовался ни разу — не было ни одной двусторонней встречи на межпартийном уровне. С другой стороны, когда я, как мэр Риги, приезжаю в любой из регионов РФ, там все губернаторы и мэры — из "Единой России". Это помогает налаживать контакты. Единственный губернатор не из "ЕР", с которым мы работали — Никита Белых, но он уже и не губернатор. Да, мы используем наши связи, чтобы помогать экономике Риги. Но ни эстонцы, ни мы по факту этот договор не использовали никогда".