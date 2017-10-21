Николай Дегтяренко пригласил Владимира Жириновского посетить Эстонию

20 октября в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи (Россия) прошла встреча представителей эстонской делегации с российским политиком, руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимиром Жириновским.

Депутат Маардуского городского собрания, центрист Николай Дегтяренко принимал участие в форуме, поблагодарил Владимира Жириновского за яркое выступление перед молодежью и выразил надежду на нормализацию взаимоотношений между Эстонией и Россией.

”На уровне местных муниципалитетов и различных общественных организаций взаимоотношения между Эстонией и Россией всегда были и остаются конструктивными”, — отметил Дегтяренко.

Владимир Жириновский выразил уверенность, что после снятия европейских санкций он вместе со своей командой обязательно посетит Эстонию, в том числе и город Маарду.

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стали почти 25 тысяч молодых людей из 180 стран мира.

На одной площадке собрались лидеры молодежных общественных организаций и молодежных объединений политических партий, руководители студенческого самоуправления, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, молодые предприниматели, ученые и преподаватели вузов, а также иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Всемирный фестиваль посетил президент России Владимир Путин, призвавший молодежь всего мира активнее участвовать в диалоге между народами планеты, сообщает Николай Дегтяренко.