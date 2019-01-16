Никакого Рийгикогу! Акция с плакатами обвалила рейтинг партии "Эстония 200"

Таким образом, если бы выборы в Рийгикогу состоялись сейчас, "Эстония 200" не прошла бы в парламент — это следует из результатов опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу НКО "Институт изучения общества", передает в среду, 16 января, rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

Напомним, что начиная с осени поддержка новой политической силы в эстонском обществе, согласно опросам, неуклонно росла и "Эстонии 200" даже удалось преодолеть избирательный барьер в 5 процентов. Как отмечают в НКО "Институт изучения общества", последний опрос стартовал 7 января — то есть именно в тот день, когда в центре Таллинна были вывешены скандальные плакаты.

Согласно данным этого же опроса, самыми популярными партиями в Эстонии по-прежнему остаются Центристская партия и Партия реформ — их поддержка сравнялась и составила 27 процентов. За ними следуют EKRE, которую поддерживают 20 процентов опрошенных, социал-демократы (10 процентов) и партия Isamaa (ее поддержали 7 процентов опрошенных).