Нийнистё: мы не можем дать Эстонии никаких гарантий безопасности, потому что их нет и у нас самих

Президент Саули Нийнистё считает понятным, что Финляндия по-прежнему не может дать Эстонии гарантий безопасности. Нийнистё никак не может понять внешнеполитической шумихи, в центре которой он в прошлые выходные оказался.

По словам Нийнистё, непонятно, что он теперь, как утверждается, требует военной помощи для Эстонии, хотя публично высказывал свою точку зрения как в Финляндии, так и в Эстонии, передает Ilta-Sanomat.

"Мы не можем дать Эстонии никаких гарантий безопасности, потому что у нас самих нет таковых. Это, по моему мнению, абсолютно понятная вещь", — сказал Нийнистё Ilta-Sanomat в Осло.

Шумиха началась в выходные со статьи Iltalehti, в которой утверждалось, что между президентом и парламентом Финляндии в кулуарах спор на эту тему.

По словам Нийнистё, нет никаких разногласий ни между ним и Эдускунтой, ни между Эдускунтой и правительством.

Нийнистё подчеркнул Ilta-Sanomat, что его точки зрения на протяжении лет никак не скрывались, а также никак не изменились.

Нийнистё сослался на давнее высказывание Тоомаса Хендрика Ильвеса. Ильвес описал обязанность взаимопомощи стран Евросоюза после Лиссабонского договора словами "рис и картошка".

"Я на это уверенно ответил, что Финляндия поможет заметно значительнее, чем рисом и картошкой. Других гарантий безопасности мы не можем дать", — сказал Нийнистё.

Нийнистё напомнил, что ни в финском рапорте государственной обороны, ни в связанном с обязанностью взаимопомощи Евросоюза законопроекте Эстония никак не рассматривается отдельно.

"Эстония теперь выступила как какая-то приманка. Законодательство касается, разумеется, всех стран ЕС, и рапорт государственной обороны — всей нашей государственной обороны. Фокус только на Эстонию кажется очень странным", — сказал Нийнистё.

Сам Нийнистё не заметил, чтобы в Эдускунте были очень против его точек зрения.

Нийнистё сказал, что в последний раз встречался с парламентской комиссией по государственной обороне две недели назад на обычном длительном совещании.

"Я хотел, скорее, чтобы мне задавали вопросы, чем чтобы я там что-то представлял. Там не было никаких разногласий, даже самых маленьких", — заверил Нийнистё.

В обсуждении Финляндии совершенно забыли и о том, что у Эстонии, как у члена НАТО, уже есть гарантии безопасности НАТО, которых у Финляндии нет.

"Если гарантий безопасности НАТО Эстонии недостаточно, помощь Финляндии там тоже уже весит не так много", — констатировал Нийнистё.