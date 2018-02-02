”Ничто не заменит препарирование”. Как в Эстонии завещать свой труп науке и что тогда вас ждет после смерти

Вы часто думаете о смерти? О том, что вы неизбежно умрете и это лишь дело времени? Если вопрос о существовании духа и бессмертии души был и остается открытым, физическое тело — объект конкретный и вряд ли оспоримый. И один из способов ”жить в веках” и уж наверняка сделать, пускай и посмертно, что-то разумное-доброе-вечное — завещать отжившего себя науке. Подробная инструкция, интервью со специалистом и личная история — ниже.



Сегодня знания о строении человеческого тела больше чем когда-либо ранее используются в лечебном деле, значится на сайте Тартуского университета. Курс анатомии и препарирования играет особенно важную роль в профессиональной жизни будущего медика. И студенты, разумеется, гордятся этой возможностью. Благодаря препарированию они получают ценнейшую информацию о строении тела, а также практические навыки.

В настоящее время отделение анатомии Тартуского университета получает учебный материал — тела — от людей, которые при жизни на добровольных началах изъявили соответствующее желание. Очевидно: препарированию нет замены. Пластиковые модели не отображают различные вариации строения человеческих тел и не дают исчерпывающего знания о сути органов. Обучение анатомии зиждется на препарировании человеческого тела. А это условие можно выполнить лишь в случае, если ответственные люди готовы пожертвовать свой труп медицине. И число таких сознательных людей постоянно возрастает. Общество должно быть им за это признательно и благодарно, считает университет.

Я готов! Что делать?

Чтобы завещать свое тело, следует подать соответствующее заявление в отделение анатомии Тартуского университета. Это волеизъявление, а не договор, который вас к чему-то обязывал бы. Его можно в любое время аннулировать без объяснения причин.

Бланк можно найти на странице ТУ. Он на эстонском языке и выглядит следующим образом:

”Просим заполнить данное заявление печатными буквами в двух экземплярах и отправить для регистрации на отделение анатомии института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета. Один экземпляр остается на кафедре, другой возвратим вам по указанному в анкете адресу после регистрации”, — значится в заявлении. Также просят известить о своем решении членов семьи и других близких родственников, а также врача.

В конце документа значится: ”После использования тела в вышеописанных учебных целях ТУ обязуется за свой счет организовать кремацию тела и захоронить урну на кладбище, принадлежащем Тартускому университету, или же хранить прах в отделении анатомии. Если же высказано желание, чтобы погребение организовали наследники, отделение анатомии обязуется передать им урну с прахом усопшего”.

Формалиновый год

Мы задали дополнительные вопросы о мотивации, о ”типичном жертвователе”, а также о том, что ждет решившихся на этот шаг, старшему ассистенту кафедры анатомии человека Тартуского университета Ханнесу Томуску.

- Вы можете поделиться статистикой о пожертвовании тел? По годам, допустим, пол, возраст, национальность…

- В год примерно 20 жертвователей, в отношении других данных мы статистику не подводили — это нам неважно.

- Что мотивирует людей жертвовать тела?

- Чаще всего — как говорили — это происходит благодаря врачам или ввиду отсутствия родственников, которые могут похоронить.

- На странице Тартуского университета написано, что ”количество сознательных людей постоянно возрастает” (тех, кто желает пожертвовать свое тело — прим. ред.). По вашему мнению, какие социальные, экономические, психологические или философские предпосылки и основания для этого имеются?

- Поскольку свое решение не надо обосновывать, трудно сказать, что — помимо вышеприведенных причин — побуждает людей при жизни завещать свое тело. Но если бы имелись экономические причины — вероятно, таких людей было бы больше, потому как до сих пор большинство жертвователей хотели после возврата и погребения урны с прахом.

- Можем ли мы говорить о т. н. ”типичном доноре”? Скажем, молодой мужчина, католик, веган, с высшим образованием, журналист…

- Нет. Мы не интересуемся такими данными — они при обучении не важны. На телах изучают нормальную анатомию будущие врачи, стоматологи, провизоры, физиотерапевты: изучают расположение органов, их взаимосвязи, разветвления нервов, кровеносных сосудов и т. д. Возраст, пол, образование и профессия тут не имеют значения.

- Расскажите, пожалуйста, коротко о процессе: что происходит с телом после приема университетом?

На факультет анатомии Тартуского университета принимают только те тела, которые представляется возможным использовать в учебной и научной деятельности. В день прибытия тела сразу же начинают его подготавливать к использованию. Этот процесс называется бальзамированием, и, если коротко, он заключается в поэтапной пропитке химикатами, которые предотвращают процессы разложения и уничтожают всевозможных возбудителей болезней, находящихся в теле и представляющих опасность для студентов, работающих с ним. Минимальный срок процесса бальзамирования — от 6 до 7 месяцев, желательно — 10-12: чтобы уж наверняка!

(Внимание! Фото могут быть неприятными и шокирующими!)

- У вас сейчас достаточно тел? Надо еще?

- Сейчас нет острой нужды в телах, однако их всегда может быть чуть с запасом. Потому мы все время их принимаем.

- А верно ли утверждение, что самый типичный материал для будущих врачей — это бездомные и неидентифицированные лица?

- Это не так. В большинстве стран мира при обучении врачей используют порой и таких усопших, но в Эстонии это запрещено.

- Какие тела вам нужны больше всего? Какие, так сказать, наиболее интересны для науки?

- Мы принимаем лишь ушедших естественным путем, когда причина смерти ясна — врач выдал заключение о смерти, а также на которых не было произведено вскрытие. Производится оно в случае, если, например, человек скончался в больнице, проведя там менее 24 часов, если человек ушел, так сказать, внезапно или же смерть была насильственной.

- Каковы самые часто задаваемые вопросы, которые задают вам люди, планирующие завещать свое тело? Чего они боятся и оправданы ли их страхи?

- По большей части люди вопрос завещания тела уже для себя заранее обдумали и уверены в своем решении, а также обсудили его с близкими. Если у человека имеются какие-либо страхи или сомнения, связанные с пожертвованием, то он этого не делает. Вопросы возникают, скорее, практического, организационного характера: как близкие должны будут действовать, когда человек покинет этот мир, куда об этом сообщать, как организована транспортировка, можно ли до этого организовать церемонию прощания, где потом получить урну и т. д.

- На домашней странице ТУ значится, что анатомический учебный материал приобретают: первое — на основании добровольных завещаний от лиц, которые прижизненно подали заявление о пожертвовании своего тела для учебной или научной работы; и второе — от близких усопшего, если тот при жизни напрямую не отказался от передачи своего тела для использования в учебной или научной деятельности. Допустим, ситуация: человек не писал заявления, но и прямо не отказывался — вообще не занимался этой темой. Человек умер. ТУ желает принять его тело, но его родственники против. Вы встречались с подобными ситуациями? У кого в таком случае право на тело?

- Такая ситуация невозможна: кто в таком случае жертвователь? Если донор при жизни не делал заявления, а, например, говорил об этом своим родственникам, тогда они и жертвуют тело усопшего отделению анатомии. Однако в таком случае родственники и близкие должны прийти к общему знаменателю в данном вопросе. В случае, если нет прижизненного завещания донора, то в случае разногласий среди родственников отделение анатомии отказывается принимать тело.

- Еще на веб-страничке значится: ”Если вы желаете, чтобы похороны организовали родственники или кто-либо из близких, или же у вас имеются какие-то иные желания, просим вас известить о них в письме в свободной форме, приложенном к заполненному заявлению”. Какие они — ”обычные” и ”необычные” желания людей в этом плане?

- Обычным можно считать, когда просят возврат урны близким, которые уже далее самостоятельно действуют с учетом пожеланий усопшего. Необычными же можно счесть пару желаний просто развеять прах — чтобы вообще не осталось никаких следов.

- А если человек не оставил никаких пожеланий относительно похорон, а его родственники желают сами организовать похороны-поминки — университет позволяет?

- После использования тела усопшего в учебных целях его сжигают и прах возвращают близким. На этом исполнение обязательств со стороны отделения анатомии заканчивается. Дальнейшая организация — задача родственников.

Главный поступок в жизни

Мы побеседовали с Вероникой (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. авт.). В прошлом году девушка завещала свое тело Тартускому университету, и, по ее словам, на данный момент это является главным поступком в ее жизни. Веронике 28 лет, она живет в Таллинне, работает, образование — высшее, детей нет — не любит и не хочет, из полной семьи, которую считает благополучной, у нее достаточно друзей. Девушка считает себя вполне здоровой и счастливой.

”Этот шаг является практическим проявлением моего мировоззрения и наполнен смыслами. Я считаю, что одна из задач, для чего я пришла в этот мир — делать его лучше и служить людям”, — поделилась с нами Вероника.

”Мне думается, что подобный вклад в науку и исследования важен, нужен и ценен. Это малюсенький шажок в будущее общества — хочется верить, более здоровое и счастливое. Вовсе не считаю себя одиноким, больным и несчастным человеком: у меня есть родители, родственники, верные друзья. У меня и у них есть деньги на мои похороны, если вдруг что”, — продолжила наша собеседница и добавила, что к смерти она специально не стремится, депрессией, по ее мнению, не страдает.

”Пожалуй, это решение можно назвать экзистенциальным даже. Или, быть может, это пока не до конца осознанная, даже несколько эгоистичная и идеалистичная попытка оправдать свое существование и обрести бессмертие в умах и сердцах — не только в пафосном, но и в чисто физиологическом смысле — будущих поколений”.

Дополнительную информацию о завещании тела можно узнать тут.

Заполнить документ можно в бумажном виде здесь или же в электронном тут.